مواليد بلا جنسية.. جيل أفغاني يعيش "كضيف غير مرغوب به" في إيران

شفق نيوز/ بغداد- طهران

ترجمة خاصة

رغم مرور عقود على إقامتهم القانونية، يواجه المهاجرون الأفغان في إيران والذين يشكّلون نحو 95% من مجموع الأجانب في البلاد، سلسلة من السياسات والقوانين التي يصفها منتقدون بأنها "تمييزية" ومخالفة لحقوق الإنسان، في وقت تأتي الجالية العراقية كثاني أكبر جالية أجنبية في البلاد.

وتقول منظمات حقوقية إن هذه السياسات أثرت بعمق على الحياة اليومية للأفغان، ومستقبل أبنائهم، وفرصهم الاقتصادية، وأمنهم الجسدي والنفسي، فيما تؤكد منظمة العفو الدولية أن هؤلاء يتعرضون لـ"تمييز واسع النطاق"، يتجلى في حرمانهم من التعليم والسكن والعمل والخدمات الصحية والمصرفية وحرية التنقل.

وتذهب المنظمة العفو الدولية إلى أبعد من ذلك، متهمة مسؤولين إيرانيين بالترويج لخطاب كراهية ضد الأفغان، والتفاخر بتنفيذ حملات اعتقال وطرد جماعية بحقهم. لكن طهران ترد بأن استضافتها لملايين اللاجئين طوال 48 عاماً تمثل موقفاً إنسانياً، وتفصل بين "المهاجرين القانونيين وغير القانونيين"، وفق تصريحات رسمية.

تقرير لـ بي سي سي فارسي، ترجمته وكالة شفق نيوز، لخص سبع سياسات رئيسية قال إنها تؤثر على حياة المهاجرين واللاجئين الأفغان في إيران، ومعظمهم هربوا من الحرب والعنف في بلادهم خلال العقود الأخيرة:

1. "مناطق محظورة" على الأفغان

منذ عام 2014، مُنع الأفغان من الإقامة في 9 محافظات إيرانية، وارتفع هذا العدد إلى 16 محافظة عام 2023 بناءً على قرار من مجلس الأمن القومي الإيراني، وامتد الحظر إلى بلدات في محافظات أخرى. ما يعني أن الأفغان يواجهون قيوداً في 21 من أصل 31 محافظة إيرانية.

وتعمل السلطات حالياً على مشروع قانون لتقليص عدد المهاجرين بنسبة 10% سنوياً، وتنظيم توزيعهم بما لا تتجاوز نسبتهم 3% من سكان أي منطقة.

2. حرمان المولودين في إيران من الجنسية

رغم أن بعض الأطفال المولودين لأمهات إيرانيات وآباء أفغان كانوا قد حصلوا على الجنسية بموجب قانون صدر عام 2019، فإن قانوناً جديداً صدر في نوفمبر 2022 ألغى هذا الحق.

وينص القانون المدني الإيراني على إمكانية منح الجنسية فقط بعد سن 18، وبشروط صارمة، ما يعني حرمان آلاف الأطفال من حقوق المواطنة رغم ولادتهم ونشأتهم داخل البلاد.

3. قيود صارمة على التعليم

رغم انضمام إيران إلى اتفاقية حقوق الطفل عام 1993، لا يزال تسجيل الأطفال الأفغان في المدارس الرسمية تحدياً مستمراً، خصوصاً لمن لا يملكون إقامة قانونية.

وفيما أوجب المرشد الإيراني علي خامنئي عام 2015 تسجيل جميع الأطفال في المدارس، إلا أن عقبات بيروقراطية وتوجيهات محلية حالت دون تنفيذ القرار بشكل كامل.

4. حظر العمل إلا في المهن الشاقة

تقتصر فرص العمل القانونية للأفغان على مهن يدوية شاقة مثل البناء وجمع النفايات والزراعة، وفق قائمة رسمية من وزارة العمل.

ويُمنع الأفغان من مزاولة المهن التخصصية أو حتى وظائف بسيطة كقيادة سيارات الأجرة، ويتطلب العمل تصريحاً سنوياً لا يُجدد دائماً.

5. منع التملك الرسمي

تحظر القوانين الإيرانية على الأجانب بما فيهم الأفغان تملك العقارات، والمركبات، وحتى استئجار المنازل بشكل رسمي.

ولذلك يضطر العديد من الأفغان لتسجيل ممتلكاتهم باسم مواطنين إيرانيين، مما يعرّضهم لمخاطر قانونية ومالية.

6. قيود على الخدمات العامة

يعاني الأفغان، حتى المقيمون منهم بشكل قانوني، من صعوبات في فتح حسابات مصرفية، أو شراء شرائح هاتف، أو الاستفادة من الإنترنت.

ورغم تعديل بعض السياسات مؤخراً والسماح بإصدار بطاقات مصرفية بحد يومي للشراء، إلا أن التنفيذ يظل غير منتظم ويخضع لتفسيرات محلية متباينة.

7. الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة

تفيد تقارير حقوقية بتعرض الأفغان لاحتجازات تعسفية وحرمان من التمثيل القانوني، وسط اتهامات للنظام القضائي بانتهاك معايير المحاكمة العادلة، لا سيما في قضايا المخدرات التي تُستخدم فيها "اعترافات انتُزعت تحت التعذيب".

ووفق تقرير لمنظمة "حقوق الإنسان في إيران" من أوسلو، أُعدم 80 أفغانياً في إيران خلال عام 2024 وحده.

وتؤكد السلطات الإيرانية من جانبها أن جميع المحاكمات، بما فيها التي تنتهي بالإعدام، تجري وفق القوانين وتكفل للمتهمين حق الدفاع، وأن وزارة الخارجية تُخطر قبل تنفيذ أحكام الإعدام ضد الأجانب.