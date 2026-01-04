منفذ جديد بين العراق وإيران.. بدء التشغيل الرسمي لمنطقة "قصر شيرين الحرة"

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت إدارة منطقة "قصر شيرين الحرة" في إيران، اليوم الاحد، صدور أول رخصة لنشاط اقتصادي رسمي، مؤذنة بانطلاق العمليات الإنتاجية والتجارية في المنطقة المحاذية للحدود العراقية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، عن المدير التنفيذي للمنطقة الحرة، رضا قبادي مهر، قوله إن "صدور الرخصة الأولى وبطاقة دخول البضائع لشركة (نخل بلاست ألوند) يمثل الانطلاقة الفعلية للمنطقة الحرة، ونقطة تحول في مسار التنمية الاقتصادية لغرب البلاد".

وأضاف أن "المنطقة دخلت فاز التنفيذ العملياتي، وهي مهيأة الآن لاستقطاب المستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي وقربها من الأسواق العراقية والإقليمية"، مشيراً إلى أن "اكتمال البنى التحتية الإدارية سيسهم في تسريع حركة التبادل التجاري وتسهيل مهام الشركات الإنتاجية".

وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن "منطقة قصر شيرين تمتلك كافة المقومات لتصبح قطباً اقتصادياً حيوياً نظراً لامتلاكها حدوداً مشتركة واسعة مع العراق، ما يفتح آفاقاً جديدة لزيادة الصادرات وخلق فرص عمل مستدامة وتنشيط الحركة الاقتصادية الحدودية".

وتعد منطقة "قصر شيرين الحرة" من أبرز المنافذ التجارية التي تربط إيران بالعراق، ويسعى الجانب الإيراني من خلال تفعيلها إلى تعزيز الشراكات التجارية وتسهيل عبور السلع والبضائع بين الجانبين.