ممثل جديد لليونسكو في العراق بخبرة المياه والبيئة والمناخ

شفق نيوز - ترجمة خاصة

كشفت منظمة "اليونيسكو" التابعة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، تفاصيل عن سيرة ممثلها الجديد في العراق، مبينة أن "الدكتور ألكسندروس ك. ماكاريجاكيس" هو خبير في العلوم البيئية ومتخصص في قضايا المياه ومرونة المناخ والتنمية المستدامة، ويحمل خبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً.

وذكر تقرير للمنظمة نشر باللغة الإنجليزية على موقعها الإلكتروني، وترجمته وكالة شفق نيوز، أن ماكاريجاكيس، وهو يوناني الجنسية، بدأ مهامه في العراق منذ يونيو/حزيران 2025، وكان قد شغل منذ يونيو/حزيران 2022 منصب عالم هيدرولوجيا إقليمي ورئيس قطاع العلوم الطبيعية في المكتب الإقليمي لليونسكو لشرق أفريقيا في نيروبي، كما تولى إدارة مكتب اليونسكو في نيروبي بين يوليو/تموز 2023 وسبتمبر/أيلول 2024.

وأشار التقرير إلى أن ماكاريجاكيس يمتلك أكثر من 30 سنة من الخبرة في مجال العلوم البيئية، منها 23 سنة في العمل الدولي بقضايا التنمية في الدول النامية والمتقدمة، وتركزت خبرته على إدارة الموارد الطبيعية، خاصة المياه والبيئة، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، لاسيما في ما يتعلق بالمياه الجوفية العابرة للحدود.

وسبق لماكاريجاكيس أن شغل عدة مناصب قيادية وفنية في منظمة اليونسكو، إذ تولى إدارة مكتب المنظمة في طشقند من عام 2021 إلى 2022، كما عمل أخصائي برامج في العلوم الطبيعية من 2016 حتى 2022، بعد أن شغل رئاسة وحدة قطاع العلوم في مقر اليونسكو. وبين عامي 2008 و2012، عمل كأخصائي برامج في العلوم بمكتب اليونسكو في أديس أبابا، وبدأ مسيرته المهنية في المنظمة عام 2003.

وأوضح التقرير أن ماكاريجاكيس يتقن اللغة الإنجليزية، بينما لغته الأم هي اليونانية، وقد حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة البيئية من معاهد ستيفنز للتكنولوجيا (هوبكن، الولايات المتحدة)، إضافة إلى درجة الماجستير في الهندسة المدنية من كلية مدينة نيويورك، كما ألّف وشارك في تأليف العديد من الأوراق البحثية وفصول الكتب.