معدات عسكرية أميركية إلى العراق بقيمة 110 ملايين دولار.. ماذا تتضمن؟

شفق نيوز- ترجمة

كشف موقع "ديفينس بوست" الأميركي المتخصص بالشؤون العسكرية، أن الولايات المتحدة وافقت على صفقة بقيمة 110 ملايين دولار لتوسيع شبكة الاتصالات الفضائية العسكرية للعراق.

وأوضح التقرير الأميركي، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن موافقة واشنطن تشمل محطات إضافية من انظمة "VSATs"، الى جانب أجهزة المودم والمحاور وحزم الاقمار الصناعية التكتيكية " L-band "، بالاضافة الى قطع غيار ودعم فني على المدى الطويل.

ووفق التقرير، فبدلا من طرح اسلحة جديدة، تستهدف هذه الصفقة تعزيز قدرة العراق على نقل المعلومات بشكل آمن عبر وزارة الدفاع العراقية، حيث ستعمل المعدات والخدمات الملحقة بها، على تطوير الاتصالات عبر الاقمار الصناعية فيما يتعلق بالقيادة والسيطرة، وهي قدرة مرتبطة ارتباطا وثيقا بأمن الحدود، وحماية البنية التحتية للطاقة، والتنسيق عبر القوات المنتشرة.

وبحسب التقرير، فإن المقاول الرئيسي لهذه الصفقة هي شركة الاتصالات Network Innovations التي تتخذ من ماريلاند مقرا لها.

وطبقاً للمعلومات التي أوردها التقرير الأميركي، فإن البيع يتضمن ايضا التدريب والدعم الهندسي، بالاضافة ادوار لموظفي الحكومة الاميركية والمقاولين المعينين في العراق لمدة تصل الى 5 سنوات، حيث من المتوقع ان تساهم هذه الفرق في القيام بمراجعات فصلية للبرامج، والاشراف على تطوير المعدات، واجراء التدريب داخل العراق.

ولفت التقرير، إلى أن الموافقة على تزويد العراق بمعدات "VSAT" تنسجم مع نمط اوسع من التعاون الدفاعي الاميركي- العراقي خلال العامين الماضيين، حيث ركزت الصفقات الاخيرة الى حد كبير على الاستدامة والتدريب والتطوير، بدلا من المجالات الجديدة.

وذكّر التقرير بان واشنطن كانت وافقت على صفقات متعددة لدعم اسطول العراق من الطائرات المقاتلة "اف-16" الاميركية المقاتلة والتي تشمل الصيانة وقطع الغيار والدعم اللوجستي للمقاولين للحفاظ على تشغيل الطائرة.

وبالإضافة الى ذلك، لفت التقرير الى استمرار المبيعات المتعلقة بالصواريخ والذخائر، وذلك بوتيرة مدروسة، ويشمل الذخائر الموجهة بدقة كصواريخ "هيلفاير" التي تستخدمها الطائرات والمروحيات العراقية.