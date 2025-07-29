محكمة باريس تعيد الأمل إلى الإيزيديين لتجاوز سنوات الاستعباد

شفق نيوز- ترجمة خاصة

تظهر بارقة أمل جديدة بالنسبة للأقلية الايزيدية عبر العدالة العالمية، من خلال المحاكمة المقررة لمواطنة فرنسية مشتبه بتورطها في جرائم الإبادة التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الايزيديين، بحسب ما ذكره موقع "ذا كونفيرزيشن" الأسترالي.

وأوضح الموقع الأسترالي، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن خطوة المحاكمة التي قررتها محكمة باريس مؤخراً لتطال الفرنسية سونيا مجري، جاءت بعد محاكمة العديد من الأشخاص في أنحاء أوروبا خلال السنوات الاخيرة بسبب تورطهم في استعباد الايزيديين قبل 11 سنة، وهي تطورات منحت الأمل بالعدالة للمجتمع الايزيدي.

وذكر التقرير بأن داعش اجتاح منطقة سنجار وارتكب فظائع ضد المدنيين، وتعرض الايزيديون للقتل والاغتصاب والاستعباد وإجبارهم على تبديل دينهم إلى الإسلام، حيث من المقدر أن نحو 12 ألف شخص قتلوا أو خطفوا بينما هرب حوالي 250 ألف شخص إلى الجبال حيث واجهوا ما يشبه المجاعة.

ولفت التقرير إلى أن عضوا في داعش يدعى طه الجميلي، أدين في العام 2021 أمام محكمة فرانكفورت الألمانية بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية، وهو ما شكل أول محاكمة في العالم تتعلق بالإبادة الجماعية بحق الايزيديين.

كما ان محكمة في لاهاي أدانت في العام 2024 امرأة هولندية تدعى حسناء عرب، بتهم تتعلق أيضاً باستعباد النساء الايزيديات، وحكم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات، في حين ادينت امرأة سويدية تدعى لينا إسحاق، في شباط/فبراير الماضي، بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خطيرة ضد الايزيديين في سوريا.

واعتبر التقرير أنه برغم حقيقة بطء المجتمع الدولي في مقاضاة أعضاء داعش، إلا أن حالات المحاكمة هذه تشكل تطورا ايجابيا جاء نتيجة سنوات من الدعوة والحملات من قبل المنظمات والناشطين الايزيديين.

وفي هذا الإطار، لفت التقرير إلى مثالين هما "مؤسسة الايزيدي الحرة" و"مبادرة نادية" كمثال على المنظمات التي تكافح من أجل العدالة والتعويض منذ العام 2014.

ومع ذلك، قال التقرير إنه برغم هذه التطورات، وأن تنظيم داعش خسر سيطرته في العراق وسوريا في العام 2017، إلا أن هناك تحديات كبيرة لا يزال المجتمع الايزيدي يواجهها، بما في ذلك استمرار القلق على مكان وجود أكثر من 2000 ايزيدي من المفقودين.

وأشار التقرير إلى أن عددا قليلا من النساء الايزيديات ظهرن أحياء في أماكن مختلفة في السنوات الماضية، مما أثار التفاؤل لدى عائلات المفقودين، مضيفاً أنه من المتوقع إن النساء المسنات المفقودات قد توفين كما يعتقد أن العديد من النساء الأخريات قتلن في غارات جوية في الحملة العسكرية ضد داعش، ومن المعتقد أن هؤلاء دفن في مقابر جماعية.

وبحسب التقرير، فان مصادر القلق الاخرى تأتي من آخر معسكرات الاحتجاز في شمال شرق سوريا حيث يتم احتجاز اعضاء يشتبه في ارتباطهم بداعش، بينما تشير منظمة العفو الدولية في العام 2024 إلى أن المئات من الايزيديات ربما يحتجزن في المخيمات.

وأوضح التقرير أن ذلك يمكن أن يفسر من خلال مسألتين، أولاً، إن النساء الايزيديات في هذه المخيمات يتجنبن كشف هوياتهن بسبب المخاوف من الانفصال عن أطفالهن المولودين في ظل عبودية داعش، خصوصا بعدما أعرب قادة من المجتمع الايزيدي أن الأطفال المولودين لأعضاء داعش، لا يمكن استيعابهم في المجتمع الايزيدي.

وثانيا، أوضح التقرير أنه من المحتمل أن بعض الايزيديين والايزيديات في بعض المخيمات لم يعودوا يعرفون هويتهم بسبب الأسر المطول والخضوع لآراء متطرفة من أعضاء داعش.

ولهذا، رأى التقرير أن هذين العاملين قد يمنعان العديد من الايزيديين من العودة إلى مجتمعاتهم المحلية، مما يضاعف التداعيات الطويلة للإبادة الجماعية.

وأضاف التقرير أن الايزيديين لا يزالون يواجهون تحديات أمنية متواصلة، لأنهم يفتقرون إلى البنية التحتية والدعم لإعادة إعمار مدنهم، حيث أنه بعد أكثر من عقد من الزمان، لا يزال هناك 200 ألف ايزيدي نازح، ويقيم معظمهم في مخيمات مؤقتة، غالبا في مدينة دهوك.

وعلى الرغم من أن التقرير قال إن حكومة إقليم كوردستان تعمل من أجل إغلاق مخيمات النازحين أو دمجها في محاولة لتشجيع الأسر النازحة على العودة إلى ديارهم الأصلية، إلا أنه أشار إلى أن عدم توفر البنية التحتية بما في ذلك الحصول على المياه، ومحدودية فرص العمل، فإن العودة وإعادة التوطين متعثرة.

وفي حين ذكر التقرير أن الحكومة الاتحادية في بغداد أعلنت أنها ستمنح 4 ملايين دينار عراقي، لكل عائلة ايزيدية تعود إلى مناطقها الأصلية، وتقديم قروض مصرفية بلا فوائد، إلا أنه قال إن خطط التعويض هذه توقفت حاليا بسبب نقص الأموال، مشيراً إلى أنه حتى عندما عرضت هذه الخطة، لم تكن الأموال المخصصة لها كافية لمساعدة الناس على إعادة بناء حياتهم في المناطق المدمرة.

وإلى جانب هذا التحدي، قال التقرير إن وجود جماعات مسلحة مختلفة تدعمها دول عدة في المنطقة، يهدد سلامة وأمن الايزيديين، حيث أن أرض سنجار الوعرة وابتعادها عن المراكز السياسية، شجعت هذه الجماعات على إقامة طرق عبور هناك لدعم حلفائهم في العراق وسوريا والاردن وتركيا.

وتابع التقرير أن سنجار هي أيضا منطقة متنازع عليها، حيث تطالب بها الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان، ولا تزال تقع اشتباكات فيها بين جماعات الميليشيات المحلية بما يزعزع استقرارها ويؤدي إلى إعادة تشريد بعض الايزيديين الذين عادوا مؤخرا إلى منطقتهم، ويحول دون عودة الآخرين.

وختم التقرير بالقول إن محاكمات أعضاء داعش، منحت الايزيديين بعض الأمل في نيل العدالة، إلا أن المشكلات المتواصلة منذ العام 2014 جعلت عودتهم إلى مناطقهم صعبة، أو الشعور بالأمان إذا عادوا، مضيفا أنه إلى أن يتم التعامل مع هذه المسائل بشكل سليم، فإن نفس المشاكل ستستمر خلال السنوات الآتية.