مجموعة "حنظلة" تعلن اختراق بيانات "سرية" لـ400 ضابط بالبحرية الأميركية

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت مجموعة "حنظلة" الإلكترونية، يوم الاثنين، تنفيذ اختراق أمني استهدف قواعد بيانات عسكرية أميركية، والحصول على معلومات "سرية" تتعلق بـ400 ضابط من كبار قادة البحرية الأميركية المتمركزين في منطقة الخليج.

ونشرت المجموعة بياناً عبر منصاتها، نقلته وسائل إعلام إيرانية من بينها وكالة "فارس"، وترجمته وكالة شفق نيوز، أوضحت فيه أن العملية التي أطلقت عليها اسم "الموت المبكر"، أسفرت عن تحديد هويات رتب رفيعة ووحدات عملياتية تعمل حالياً في مياه الخليج.

وزعمت المجموعة أن هذه البيانات "سُربت من قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة قبل ساعات فقط من الإعلان".

وبينت أن الاختراق لم يقتصر على سحب البيانات، بل شمل توجيه رسائل تهديد مباشرة إلى الهواتف الشخصية "المؤمنة" للضباط المعنيين، تحذرهم من أن وجودهم في المنطقة لم يعد آمناً.

وتضمن البيان لغة "وعيد شديدة"، مشيرة إلى أن تحركات الأسطول الأميركي تحت "المراقبة الدقيقة".

ويرى مراقبون أمنيون أن مثل هذه الإعلانات غالباً ما تندرج ضمن "الحرب السيبرانية والنفسية" المحتدمة في المنطقة.

وتشتهر مجموعة "حنظلة" بشن هجمات إلكترونية ذات طابع سياسي، وعادة ما تتبنى روايات داعمة لما يسمى "محور المقاومة"، إلا أنه لا يمكن التحقق من صدقية حجم البيانات المسربة أو مدى خطورتها من مصادر مستقلة حتى اللحظة.