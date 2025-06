ماذا لو كان صدام حسين أخرج مسدسه الذهبي وقتل "اندريا العملاق"؟

شفق نيوز/ ذكر موقع "فاندومواير" الأمريكي المتخصص باخبار الترفيه، أن صدام حسين، عندما كان نائبا للرئيس العراقي الأسبق أحمد حسن البكر، كان متابعا شغوفا لمباريات المصارعة، ما دفعه لإجراء مباراة في العراق بين المصارع العالمي المشهور باسم "اندريا العملاق"، والعراقي عدنان القيسي، وهو رفيقه وصديق طفولته، لكنه رغم هذا فكر صدام باغتيال "اندريا" في حال فوزه على القيسي.

واشار التقرير الأميركي، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن "اندريا العملاق"، وكان ضخم الجثة فعليا، ابرز وجوه الترويج في عالم الترفيه في العصر الذهبي لمنافسات مصارعة المحترفين، واكثر من دخلوا حلبات المصارعة التابعة لـ"WWE".

وتابع التقرير، أن كثيرين لا يتذكرون القصة المؤسفة التي شهدتها حياته الطولة والمزدهرة، والتي كانت بمثابة مسألة حياة او موت عندما خرج ذات مرة من الولايات المتحدة للمشاركة في مباراة مصارعة.

واوضح، أن ذلك كان في العام 1970، عندما كان صدام حسين نائبا لرئيس العراق، وكان شغوفا بمصارعة المحترفين، مضيفا أن "المشكلة تمثلت في ان صدام كان يتابعها على التلفزيون فقط، وأراد ان يأتي بهذه المصارعة الى العراق، وتذكر صديق طفولته عدنان القيسي حيث دخلا المدرسة معا، وتعززت صداقتهما خارج المدرسة حيث كانا يذهبان معا الى مقهى ويشاهدان التلفاز معا ويلعبان الالعاب".

وذكر التقرير، أن صدام وعدنان افترقا بانتقال صدام الى مدرسة اخرى، اما عدنان فقد انتقل بعدما اكمل سنوات تعليمه الاولى، الى جامعة ولاية اوكلاهوما الامريكية لمتباعة دراساته الجامعية، ثم بينما قرر عدنان احتراف المصارعة، كان صدام اكثر ميلا الى السياسة، لكنه كان يشاهد المصارعة بحماس كبير.

ولفت التقرير، إلى أن عدنان كان الخيار الامثل بالنسبة لصدام حسين ليتصل به من اجل اقامة مصارعة محترفة في العراق، وبدأ عدنان بجلب مصارعين من الغرب الى العراق للمشاركة في منافسات المصارعة التي كان ينظمها، وكان من بينهم مصارع شاب عملاق يدعى اندريه روسيموف، وهو الرجل الذي اصبح معروفا فيما بعد باسم "اندريا العملاق".

وبحسب التقرير، فانه في اواخر العام 1970، كان المسرح جاهزا للمنافسة الحاسمة بين عدنان القيسي واندريه روسيموف حيث كان يفترض بهما خوض 3 منازلات لحسم الفائز وذلك في ملعب الشعب المزدحم ببغداد، المليء بالجنود العراقيين ببنادقهم.

واضاف التقرير، أن عدنان القيسي، مثلما يروي في كتاب Ringmaster: Vince McMahon and the Unmaking of America لمؤلفه ابراهام ريسمان، اصيب بالصدمة عندما ادرك ان صدام حسين كان يعتقد طوال الوقت ان مصارعة المحترفين حقيقية، مشيرا إلى أن عدنان عبر عن المخاوف التي انتابته بعدما تحدث صدام معه قبل المباراة، قائلا له "انتصر يا عدنان. كلنا نعتمد عليك. إنتصر. هذا الرجل (اندريا العملاق) ضخم، لكنه صبي. اعلم انك تستطيع ان تتغلب عليه. اذا الحق بك الأذى باي شكل من الاشكال، فسوف ينال هذا"، حيث اشار صدام هنا نحو مسدس ذهبي داخل معطفه.

وتابع التقرير، أن عدنان ادرك على الفور ما يعنيه ذلك، وتوجه الى الحلبة وهو مصاب بالحيرة والخوف على حياته وعلى حياة خصمه "اندريا العملاق".

ولفت إلى أن عدنان كان قد ادرك انه عالق الان في وضع حافل بالمخاطر وان الاتيان بـ"اندريا العملاق" الى العراق كان فكرة سيئة، حيث ان صدام كان يعتزم ان يقتل اندريا في حال فاز.

واستطرد، أن "عدنان كان خائفا من عواقب ذلك، فانه قام بابلاغ خصمه بكل شيء، وقرر المصارعان عندها الاتفاق انه يجب ان يخرج عدنان فائزا بالاجماع لانقاذ حياتهما".

واوضح التقرير ان المباراة التي كان مقررا لها ان تنتهي بنتيجة مرتبة مسبقا 2-1 لصالح عدنان، انتهت بدلا من ذلك بنتيجة 2-0 حيث ان عدنان كان خائفا من انه اذا سجل اندريا ولو نقطة واحدة في المباراة، فان صدام قد لا يتقبل الموضوع برحابة صدر، ويقتله نتيجة لذلك".

ومع انتهاء المنازلة، ووفقا للتقرير، فإن الهتافات علت في مدرجات الملعب، بالاضافة الى اصوات الرصاص الذي اطلقه الجنود العراقيون في الهواء للاحتفاء بانتصار ابن بلدهم عدنان، في حين ان اندريا الذي كان مدهوشا بما يجري حوله، فقد اندفع على الفور لمغادرة حلبة المصارعة، خشية ان تصيبه احدى الرصاصات عن قصد او غير قصد، ثم غادر اندريا العراق في نفس اليوم، لكنه اصبح احد اكثر المصارعين شهرة، كما ان عدنان كانت له مسيرة مهنية ناجحة ايضا في عالم المصارعة في ابرام عقود تجارية مع شركات ترفيه رياضي حول العالم.

وختم التقرير بالقول انه بينما استمر كل من "اندريا العملاق" وعدنان القيسي في الاستمتاع بمسيرة مهنية ناجحة في مصارعة المحترفين، فيجب التخيل كيف كانت ستجري الامور لو ان اندريا خرج منتصرا في تلك المبارة في مرحلة مبكرة من حياته، حيث كان من الممكن ان تبدل تلك المباراة مسار حياة عدنان واندريا المهنية بشكل كامل.

ترجمة وكالة شفق نيوز