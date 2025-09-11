"لا تمشي" وترتدي شعار سفارة ببغداد.. أول ظهور علني لتسوركوف بعد تحريرها من الكتائب (صورة)

شفق نيوز- ترجمة

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم الخميس، أول لقطات واضحة للأكاديمية الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف وهي تحيي أقاربها وأصدقاءها في مركز "سبأ" الطبي قرب تل أبيب، وذلك بعد إطلاق سراحها من قبل خاطفيها في العراق.

‏‎ونقلت صحيفة تايمز أو إسرائيل، في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، مشاهد لتسوركوف وهي "تمشي بصعوبة بالغة، إذ تعاني من آلام حادة في الظهر تفاقمت أثناء فترة احتجازها لدى فصيل (كتائب حزب الله) العراقي"، وكانت قد خضعت سابقاً لعملية جراحية في العمود الفقري قبل اختطافها عام 2023.

‏‎وتظهر الصورة، تسوركوف، وهي ترتدي قميصاً رمادياً يحمل شعار السفارة الأميركية في بغداد، وبدا أنها "تتنقل بصعوبة وتضطر أحياناً إلى الاستلقاء على أريكة أثناء استقبالها العائلة والأطباء والأصدقاء، في أجواء امتزجت بين المزاح والابتسامات رغم وضعها الصحي الحرج"، وفق الصحيفة الإسرائيلية.

‎وكان كل من رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلنا، مساء الثلاثاء، إطلاق سراح تسوركوف، بعد نحو عامين من اختطافها في العاصمة بغداد.

‎وكانت تسوركوف قد سافرت إلى العراق في إطار بحث تجريه لإعداد رسالة الدكتوراه في جامعة برينستون الأمريكية.

‎وفي بغداد، ركّزت تسوركوف في بحثها على فصائل موالية لإيران وعلى التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وفقاً للعديد من الصحفيين الذين التقوها.

‎وتقول تسوركوف على موقعها الشخصي على الإنترنت إنها تتحدّث الإنكليزية والعبرية والروسية والعربية.

‎وكانت إسرائيل أعلنت في مطلع تموز/ يوليو 2023 أنّ تسوركوف مختطفة في العراق.

‎لكنّ هذا التأكيد الإسرائيلي أتى بعد أشهر عديدة من اختطاف الشابة التي يرجّح أنّها دخلت العراق بجواز سفر روسي قبل أن يتم اختطافها في العاصمة العراقية في نهاية آذار/ مارس 2023.

‎وفي مطلع تموز/ يوليو 2023، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّ "إليزابيت تسوركوف، المواطنة الإسرائيلية-الروسية التي اختفت قبل بضعة أشهر في العراق، محتجزة لدى ميليشيا كتائب حزب الله الشيعية".