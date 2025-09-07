"كورنيش شيلادزي".. وجهة جديدة تضع كوردستان على خارطة السياحة العالمية

شفق نيوز- ترجمة خاصة

يمضي إقليم كوردستان في تعزيز جهوده في قطاع السياحة من خلال مشروع "كورنيش شيلادزي" في منطقة أميدي، حيث تم تنفيذ 65% منه، وذلك بهدف تعزيز التنمية الموجهة عن القطاع السياحي والجمع بين الرفاهية المعاصرة والطبيعة.

وذكر موقع "عالم السياحة والسفر"، الذي يتخذ من نيويورك وكالكوتا كمقرين له، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "مشروع كورنيش شيلادزي، أو النزهة، في أميدي، يتحرك بوتيرة سريعة، في إطار الخطة الزمنية المحددة لإنهائه خلال 610 أيام، وهي يفترض أن تمنح السكان المحليين والسياح أيضاً فرصة لتجربة المناظر الخلابة لإقليم كوردستان".

وبحسب تقرير الموقع المتخصص بأخبار السياحية والسفر، فإن "كورنيش شيلادزي" سيمتد على طول كيلومتراً واحداً، وسيتضمن مجموعة متعددة من المرافق من المطاعم والمقاهي والنوافير وملاعب الاطفال، بالإضافة إلى المواقع الثقافية ومرافق الزوار.

ولفت إلى أن "هذا التطور يتلاءم مع الخطة الشاملة للعراق لتعزيز البنية التحتية السياحية وتطوير تجارب السفر المستدامة"، مبيناً أن "المشروع يستهدف تعزيز السياحة في إقليم كوردستان وخلق وجهة جذابة للزوار المحليين والدوليين على حد سواء".

وأضاف أن "المشروع الذي تم استكمال 65% منه، لا يؤمن فرص الاسترخاء والترفيه فقط، وانما يسلط الضوء أيضاً على التراث الثقافي للمنطقة، ومن خلال استقطاب السياح الى أميدي وكوردستان عموما، فأن المشروع سيساهم في النمو الاقتصادي في المنطقة، وخلق فرص عمل جديدة، ومشاريع تجارية، ومكاسب اقتصادية للمجتمعات المحلية".

وبحسب التقرير، فإن المعالم الثقافية في كوردستان، بما في ذلك المواقع التاريخية والمحميات الطبيعية، تعزز رؤية العراق لتطوير صناعته السياحية من خلال مبادرات كمشروع "كورنيش شيلادزي" الذي يساهم أيضاً في تعزيز مكانة الإقليم كمركز سياحي واعد في العراق وجنوب شرق آسيا.

وتابع قائلاً إن "كورنيش شيلادزي" يعزز هدف الاستدامة حيث تم زرع أكثر من 30 ألف شجرة ومع وجود حدائق تتمتع بمناظر طبيعية وانظمة تعمل بالطاقة الشمسية، بما يضمن أن يحافظ هذا التطوير على البيئة، اذ أن السياحة الصديقة للبيئة اصبحت تحظى بأهمية متزايدة في اولويات السياحة العالمية.

وأشار إلى أن إقيلم كوردستان يتمتع بوضع جيد للاستفادة من هذا الطلب المتزايد من خلال تقديم تجارب سفر مستدامة تلبي احتياجات الزوار المهتمين بالبيئة.

ووفقاً للتقرير، فإنه في إطار حماية التراث الطبيعي وتعزيز السياحة كمحرك اقتصادي، فيتضمن المشروع على برامج السياحة البيئية، مثل مشاهدة الحياة البرية ومسارات المشي لمسافات طويلة والزيارات الزراعية المستدامة، ما يشجع السفر المسؤول الذي تصب فائدته في كل من البيئة والمجتمعات المحلية.

نجاح مشروع "كورنيش شيلادزي" هو نتيجة للتعاون بين مختلف اصحاب المصلحة في مجال السياحة في كوردستان، حيث تساهم الشركات المحلية واصحاب الفنادق وبعض منظمي الرحلات السياحية والمجموعات المجتمعية في تطوير الخدمات والمرافق الصديقة للسياح التي ستساعد على تحقيق ازدهار قطاع السياحة.

وأوضح التقرير أن "هذا النهج التعاوني يعتبر أمراً شديد الأهمية لنجاح إستراتيجية السياحة في كوردستان على المدى الطويل، وهو بمثابة نموذج يحتذى به مناطق اخرى في العراق".

وختم التقرير، بالقول إن "كورنيش شيلادزي" هو جزء واحد من الجهود الأكبر لتوسيع السياحة في الإقليم، الذي يحقق خطوة كبيرة إلى الامام في تنمية السياحة في العراق، وذلك في ظل إطلاق الإقليم المزيد من المشاريع السياحية في السنوات المقبلة.

ولفت إلى أنه من المرجح أن يلهم نجاح هذه المبادرة المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية والتسويق والخدمات السياحية لضمان بقاء كوردستان وجهة مستقطبة للسياح الدوليين.