كرمانشاه.. تسجيل عبور 23 ألف شاحنة بضائع إلى العراق وإقليم كوردستان

شفق نيوز- ترجمة

سجلت المنافذ الحدودية لمحافظة كرمانشاه الكوردية، الواقعة شرقي كوردستان (غربي إيران)، حركة تجارية مكثفة خلال الشهر الأول من السنة المالية الإيرانية الجديدة (اعتبارا من 21 اذار)، حيث عبرت آلاف الشاحنات المحملة بالبضائع والسلع المتنوعة باتجاه الأسواق العراقية وأسواق إقليم كوردستان.

وأعلن مشرف جمارك المحافظة، رضا نيك روش، في تصريحات صحفية نشرتها وكالة تسنيم الايرانية وترجمتها وكالة شفق نيوز، أن الحدود المشتركة شهدت عبور 23 ألفًا و759 شاحنة تجارية، نقلت على متنها ما يربو على 456 ألف طن من المواد المصدرة، وبقيمة إجمالية تجاوزت 148 مليون دولار أميركي، مما يعكس استمرار الزخم الاقتصادي في هذه المنطقة الاستراتيجية.

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن إدارة الجمارك، فقد توزعت حركة الشاحنات على المنافذ الحدودية المختلفة على النحو التالي: منفذ خسروي (المنذرية) تصدر القائمة مستحوذاً على النصيب الأكبر بحركة سجلت 7.357 شاحنة.

منفذ برويز خان: (المحاذي لإقليم كوردستان) حل في المرتبة الثانية بواقع 6.409 شاحنات.

منفذ سومار (مندلي): جاء في المرتبة الثالثة بتسجيل عبور 6.065 شاحنة.

منفذا شوشمي وشيخ صله: (الرابطان مع المناطق الكوردستانية) سجلا حركة بلغت 1.951 و1.977 شاحنة على التوالي.

وأوضح التقرير الاقتصادي أن الصادرات تميزت بالتنوع لتلبية متطلبات الأسواق المستوردة، حيث شملت القائمة مواد إنشائية، وصناعية، ومنتجات زراعية، وكان من أبرز المواد المتدفقة عبر الحدود: سبائك الصلب والحديد، الأسمدة الكيماوية، أحجار الرخام، بالإضافة إلى المواد الغذائية والزراعية مثل معجون الطماطم، الحليب المجفف الصناعي، والطماطم الطازجة، والخضار والفواكه كالبطيخ والخيار.