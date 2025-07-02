كرمانشاه الكوردية في إيران تسجل قرابة 600 ضحية خلال حرب الـ12 يوما

شفق نيوز – ترجمة خاصة

كشف المدير العام لمؤسسة شهداء كرمانشاه الكوردية في ايران خسرو شهيدي، يوم الاربعاء، عن مقتل 61 من شخصا وإصابة أكثر من 500 في المحافظة خلال الحرب الأخيرة بين ايران واسرائيل.

ونقلت وكالة مهر شبه الرسمية الايرانية، في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، عن شهيدي اشارته إلى إحصائيات الضحايا في المحافظة خلال الأحداث الأخيرة للحرب مع إسرائيل.

وقال شهيدي "تى الآن، استشهد 61 شهيداً من محافظة كرمانشاه، وقد تم تسجيل هذه الإحصائية بناء على مراسم الجنازة والدفن التي أقيمت على مستوى المحافظة".

وأضاف "من إجمالي عدد الضحايا، 31 من مدينة كرمانشاه، و6 من كنغاور، و7 من مدينة هرسين، و5 من صحنه، و4 من مدينتي سونقر وكلايي، و4 من إسلام آباد الغربية، و2 من سربل ذهاب، وواحد من مدينتي كيلان الغربية ومنطقة أخرى من المحافظة".

ونوه شهيدي الى حالة المصابين: "بحسب الإحصائيات التي وصلت من جامعة العلوم الطبية في المحافظة، أصيب 532 شخصا في هذه الحوادث حتى الآن".

ودخلت إيران وإسرائيل، حربا مدتها 12 يوما، بدأت في 13 حزيران/ يونيو الماضي، وأسفرت عن آلاف الضحايا لدى الطرفين، فضلا عن تدمير البنى التحتية، وقد شاركت أمريكا فيها، عبر استهداف المفاعلات النووية الإيرانية.

ترجمة: وكالة شفق نيوز