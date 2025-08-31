قرابة النصف.. اللاعبات الكورديات يسيطرن على منتخب إيران النسوي

شفق نيوز- طهران

أكد مدير فريق كرة القدم النسوي في محافظة كوردستان في إيران، حسن دوستوندي، يوم الأحد، أن 47% من لاعبات كرة القدم في المنتخب النسوي الايراني الحالي هن كورديات، من بينهن لاعبات من كرمانشاه.

وبحسب تقرير لوكالة أنباء فارس الإيرانية، وترجمته وكالة شفق نيوز، فإن دوستوندي، قال للصحفيين خلال رحلته إلى كرمانشاه لاستقطاب المواهب الكروية من بين لاعبات كرمانشاه: "لدي اهتمام خاص بتنمية وتقدم كرة القدم النسائية في غرب البلاد".

وذكر التقرير أن، دوستوندي الذي كان مديرًا لفريق برسبوليس النسائي لكرة القدم العام الماضي، قد انضمّ، إلى فريق كرة القدم النسائي في كوردستان بحيوية وحماس جديدين.

وفي كلمته، تطرق دوستوندي إلى نقاط مهمة تظهر الأهمية الكبيرة لكرة القدم النسائية في كوردستان وإيران.

وتابع دوستوندي: "كوردستان من المحافظات العريقة في كرة القدم النسوية، وقد أمضين العديد من لاعبات المنتخب الإيراني لكرة القدم جزءا من مسيرتهن الاحترافية في كوردستان، ومن بينهن زهراء قنبري، التي يُذكر اسمها دائما باحترام وفخر في كرمانشاه".

وأشار إلى أن "منتخب كرة القدم النسوي الكوردستاني، الذي يضم لاعبات من كرمانشاه ومواهب محلية أخرى، يخطط للمشاركة في الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم للسيدات".

وبين دوستوندي: "التحديات التي تنتظرنا صعبة ومثيرة، ولكنني واثق من أنه بالنظر إلى الإمكانات المتاحة، فإن هذا الفريق يمكن أن يكون مفاجأة في الدوري الإيراني الممتاز هذا العام".

وتابع: "في مدن محافظة كرمانشاه، مثل هرسين، وجوانرود، وسربل ذهاب، وإسلام آباد الغربية، لدينا مواهب متميزة انضمت إلى فريق كرة القدم النسوي الكوردستاني هذا العام، وبعضهن لم يكتسبن شهرة إعلامية بعد، لكنني متأكد من أنهن سيصبحن بنهاية الموسم من ألمع الوجوه في الدوري الممتاز. سيصبح فريق كرة القدم النسائي الكوردستاني قريبا من بين أفضل الفرق".

وأشار إلى أن كرمانشاه تمتلك العديد من المواهب في مجال كرة القدم النسوية، وذكر فاطمة پسندیده، إحدى نجمات المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم للسيدات، التي تمكنت رغم صغر سنها من أن تصبح واحدة من الوجوه البارزة في كرة القدم النسائية.

ونوه دوستوندي إلى نجاحات هذه المواهب الشابة، مشيرا إلى لاعبات مثل نگین نقدي، التي تلعب حاليا مع نادي خاتون بم، وفاطمة پسندیده، إحدى نجمات المنتخب الوطني الإيراني، وغزل مرشدي، لاعبة نادي بالايش غاز. كما أن زهراء قنبري، لاعبة فريق ألبرز الرياضي، ولاعبات أخريات من كرمانشاه، ممن وصلن إلى مراكز متقدمة في فرق مرموقة في البلاد، دليل على الإمكانات الواعدة في هذه المنطقة.

وصرح مدير فريق كرة القدم كوردستان النسائي الممتاز: "حاليا، 47% من لاعبات كرة القدم في البلاد (لاعبات وحكام ومدربات) هن من الكورد، وتشمل هذه النسبة أيضا لاعبات كرمانشاه، في الواقع، تظهر هذه الإحصائية الإمكانات والقدرات العالية للكورد في كرة القدم النسائية الإيرانية، وهذه النجاحات لا تُعزى فقط إلى مواهبهم الفريدة، بل أيضا إلى جهود ودعم العائلات الكبيرة التي، رغم كل الصعوبات، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، اتخذت خطوات نحو نمو وتطوير كرة القدم النسائية".

وأضاف: "يجب احترام كرة القدم الكوردية، وما كان لهذه الفعاليات الناجحة أن تتحقق لولا دعم وجهود اللاعبين والمدربين والحكام والعائلات الدؤوبة، في الواقع، تُشكل هذه المبادرات أساسا لخطوات كبيرة نحو تطوير كرة القدم النسائية الإيرانية".

وتابع دوستوندي: "ينبغي على السلطات في البداية الامتناع عن وضع العراقيل من خلال الاستجابة الإيجابية والداعمة لهذه الحركات، بل ينبغي عليها بدلا من ذلك المساعدة في تطوير هذا المجال في المجالات التي تستطيع ذلك، مع تقديم الدعم اللازم، ومن بين أمور أخرى، ينبغي عليها الاهتمام بهيكل كرة القدم النسائية، والاستعانة بأشخاص مؤهلين ومستعدين لذلك لتحسين الظروف".

وأضاف دوستوندي: "للأسف، ورغم هذه المواهب الاستثنائية، لم تتمكن كرمانشاه حتى الآن من تشكيل فريق للدوري النسائي الممتاز".

وأشار إلى الوضع المالي والبنية التحتية لفريق كرمانشاه النسائي: "لدينا مرافق جيدة في كرمانشاه. قد يتطلب الأمر ميزانية تزيد عن 20 مليار تومان للمشاركة في الدوري الممتاز في بعض المدن، ولكن في كرمانشاه، يمكن إطلاق فريق ناجح في الدوري الممتاز بأقل من 10 مليارات تومان. وهذا الرقم قابل للتحقيق بفضل إمكانات البنية التحتية التي نمتلكها في المحافظة".

وأضاف دوستوندي: "من خلال بيع ثلاثة أو أربعة لاعبات العام المقبل، يمكننا تغطية نفقات الفريق، وبالإضافة إلى ذلك، فإن إمكانات تطوير اللاعبات في كرمانشاه تسمح لنا بتدريب عدد من لاعبي الدوري الممتاز كل عام".

وفيما يخص المشاكل الاخرى، أشار دوستوندي إلى أن "إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه كرة القدم النسوية في كرمانشاه هي نقص الموارد المالية والدعم. غالبا ما تواجه فرق كرة القدم في كرمانشاه مشاكل مالية، بينما حظيت فرق من محافظات أخرى، مثل إيلام وكوردستان، بدعم مالي كاف".

في مواجهة هذه المشاكل، لفت إلى "الدعم الجيد من المجتمع المدني والمسؤولين في كوردستان"، مؤكدا "يعمل المحافظ ومسؤولو إدارة الرياضة والمحافظات والهيئات المعنية الأخرى في كوردستان بشكل وثيق لتطوير كرة القدم النسائية، وقد أدى هذا التعاون إلى أن يصبح فريق كرة القدم النسائي الكوردستاني في هذه المحافظة فريقا قويا وراسخا، وقد يكون حاضرا في الدوري الإيراني الممتاز للسيدات في المستقبل القريب".

ترجمة: وكالة شفق نيوز