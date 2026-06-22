قبل الصدام المرتقب.. العراقيون يشعلون الأجواء بشوارع فيلادلفيا ويتوعدون فرنسا

شفق نيوز- ترجمة خاصة

بدأت جماهير منتخبي العراق وفرنسا بالتوافد إلى مدينة فيلادلفيا الأميركية، في مشهد طغت عليه الأعلام والطبول والهتافات، استعداداً للمواجهة المرتقبة بين المنتخبين اليوم، وسط آمال كل طرف بتحقيق الفوز.

وبحسب تقرير لقناة "سي بي إس نيوز" الأميركية، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن مشجعي المنتخب العراقي، رغم مواجهة فريقهم أحد أعلى المنتخبات تصنيفاً في بطولة كأس العالم، أظهروا قدراً كبيراً من الثقة وقليلاً من القلق حيال التحدي الذي ينتظرهم.

ونقل التقرير عن المشجع العراقي عبد الله يعقوب قوله: "فرنسا ليس لديها أي فرصة".

ولفت التقرير إلى أن تجمع المئات من المشجعين عند درجات متحف فيلادلفيا للفنون يمثل شيئاً أعمق من مجرد مباراة كرة قدم، حيث نقل عن المشجعة مي إسماعيل قولها: "إنه أكبر من الكلمات، شعور غامر للغاية، وهو أمر عاطفي يعكس الحنين".

أما غزوان كريم، فقد أشار التقرير إلى أنه حضر إلى التجمع مستنداً إلى عكازين بعد تعرضه لإصابة أثناء لعب كرة القدم مساء الجمعة، موضحاً أنه غادر قسم الطوارئ في المستشفى يوم السبت ليقطع رحلة استغرقت نحو سبع ساعات من مدينة كليفلاند إلى فيلادلفيا.

وأضاف: "حتى لو قطعوا ساقي، سأكون هنا، وسأذهب إلى الملعب وأقف مع المنتخب الوطني العراقي".

وعلى الجانب الفرنسي، ذكر التقرير أن مشجعي المنتخب الفرنسي كانوا منتشرين في الحي الصيني بالمدينة، وأبدوا ثقة كبيرة بقدرة فريقهم على الفوز.

وقال المشجع نيكولاس مولان، بحسب التقرير: "مع كامل الاحترام للشعب العراقي، لكن ربما سنفوز بنتيجة كبيرة".

أما رفيقه لوكاس لوفيفر، فكان أكثر تفاؤلاً، إذ قال: "سنفوز 5-0 وسنفوز بكأس العالم".

وأوضح التقرير، أن "العديد من المشجعين الفرنسيين كانوا يرتدون القمصان الزرقاء والقبعات التذكارية الخاصة بكأس العالم 2026، وهم يرددون الهتافات دعماً للديوك".

وفي تقرير موازٍ، ذكرت "سي بي إس نيوز"، أن عواصف شديدة قد تضرب منطقة فيلادلفيا يوم الاثنين، مصحوبة بأمطار غزيرة، ما قد يؤثر على مباراة العراق وفرنسا، فضلاً عن احتمال تأثر حركة الطيران وحدوث انقطاعات في التيار الكهربائي.