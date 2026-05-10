أغضبت بغداد.. إسرائيل تزيح الستار عن تفاصيل عمليات سرية في العراق

شفق نيوز- ترجمة

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، يوم الأحد، عن تفاصيل جديدة ومغايرة تتعلق بعمليات سرية نفذها الجيش الإسرائيلي داخل العراق، شملت نشر وحدات خاصة خلال العمليات العسكرية رفقة الولايات المتحدة ضد إيران.

وذكرت الصحيفة، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن وحدات إنقاذ خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي جرى نشرها سراً داخل الأراضي العراقية، بهدف التدخل السريع لإنقاذ أي طيار إسرائيلي قد يضطر للهبوط أو يتم إسقاط طائرته أثناء تنفيذ المهام العسكرية ضد إيران.

وأكدت الصحيفة، وفق التقرير أنها كانت على علم مسبق بوجود "قوة إسرائيلية صغيرة على الأرض" داخل العراق، لكنها امتنعت عن نشر المعلومات في حينها لأسباب تتعلق بالرقابة العسكرية.

وأوضحت أن هذه التفاصيل ظهرت إلى العلن بعد تقارير نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، وما تبع ذلك من غضب داخل الحكومة العراقية في بغداد عقب تسريب المعلومات.

وخلص تقرير جيروزاليم بوست، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تعمل فيها إسرائيل داخل الأراضي العراقية، مشيراً إلى أن "إسرائيل سمحت للجيش في بعض الأحيان بشن هجمات محدودة على القوات الإيرانية التي كانت تحاول استخدام الأراضي العراقية لوضع نفسها لتكون قادرة على إطلاق ترسانة من الصواريخ ضد تل أبيب".

وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، قد كشفت بوقت سابق من اليوم، عن كواليس مهام ما أسمتها بـ"قاعدة إسرائيل السرية في صحراء العراق"، مشيرة إلى أنها تضمنت تشكيلًا من وحدات "الكوماندوز" وأوكلت لها مهام متنوعة.

وبحسب تقرير للصحيفة العبرية، فإن تناول نشاط القاعدة في وسائل إعلام إسرائيلية، كان محظورًا بموجب أوامر الرقابة العسكرية، لكن المؤسسة الرقابية سمحت بالنشر بعد تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" حول القاعدة.

وبموجب معلومات الصحيفة العبرية، جهّز الجيش الإسرائيلي القاعدة بوحدات طبية معنية بالتجاوب العاجل لإنقاذ الأرواح، بما في ذلك تشكيل لإجراء عمليات جراحية متقدمة، في حال إصابة الطيارين أو المقاتلين الإسرائيليين بجروح تستدعي علاجًا طارئًا معقدًا.

ونشر جناح القوات الجوية الإسرائيلية السابع، المسؤول عن تنسيق وحدات الكوماندوز والوحدات الخاصة التابعة للقوات الجوية، غالبية القوات البرية في القاعدة.

ومع اقتراب نهاية مهام القاعدة، كشفت الصحيفة، عن حادث أمني خطير، انتهى بأعجوبة دون وقوع إصابات، واقتصرت الأضرار على مروحيتين تابعتين للقوات الجوية الإسرائيلية.

وأوضحت "معاريف"، أن الحادث وقع أثناء إقلاع إحدى المروحيتين لنقل القوات، حيث واجه الطيار صعوبة بالغة في الرؤية بسبب عاصفة رملية، فحاول الهبوط بالمروحية، إلا أنه نتيجة خطأ بشري ناجم عن ضعف الرؤية، انقلبت المروحية على جانبها واصطدمت بالمروحية الأخرى.

ووفق الصحيفة، لم يُصب أي من المقاتلين أو أفراد الطاقم، بينما تعرضت المروحية التي انقلبت لأضرار بالغة. أما المروحية الثانية، فلحقت بها أضرار، قامت طواقم الصيانة الفنية التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية بإصلاحها على الفور.

وفي اليوم نفسه، تم إجلاء المروحية التي انقلبت وتضررت بشدة من المنطقة، ونقلها إلى قاعدة "تل نوف" في إسرائيل لإعادة تأهيلها.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قد أفادت أمس السبت، بأن إسرائيل أنشأت موقعاً عسكرياً سرياً في الصحراء العراقية لدعم حربها التي شنتها ضد إيران في 28 شباط/ فبراير 2026، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن إسرائيل شنت غارات على قوات عراقية اقتربت منه في حينها.