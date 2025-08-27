"طوفان التكوين".. اكتشاف بقايا حضارة عراقية انقرضت قبل 20 الف عام

شفق نيوز- ترجمة خاصة

كشف موقع "ذا نيوز إنترناشونال" الباكستاني، يوم الأربعاء، عن توصل علماء الآثار إلى اكتشاف مذهل في العراق من شأنه أن يعيد كتابة التاريخ البشري المعروف، وهو عبارة عن أدلة على وجود حضارة قديمة متقدمة ربما انقرضت بسبب "طوفان التكوين" منذ 20 ألف عام.

وذكر الموقع في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أنه "بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، فإن طوفان التكوين هو قصة توراتية من سفر التكوين، والتي تصف قرار الله بتطهير الأرض من شرور البشرية من خلال إطلاق طوفان عظيم"، مبينا انه "في ثلاثينيات القرن العشرين، كشفت الحفريات في تل فارا بالعراق عن مستوطنات يعود تاريخها إلى أكثر من 5000 عام، والآن، اكتُشفت طبقة سميكة جديدة من الطين الأصفر والرمل تحت هذه المستوطنات، مما يشير إلى فيضان هائل".

ونقل التقرير عن صحيفة "ديلي ميل"، أن "الرواسب التي تشكل طبقة الفيضان تستقر عادة في أماكن مأهولة بالسكان بالفعل، مما يعزز احتمالية أن يكون (طوفان جينيسيس) الضخم قد أزالها، وقد تم اكتشاف طبقات مماثلة في المواقع الأثرية القديمة بما في ذلك أور وكيش في بلاد ما بين النهرين، وهارابا في باكستان، ومستوطنات النيل في مصر".

كما اشار الباحث المستقل مات لاكروا وفقا للتقرير الى أنه "لا يوجد شيء في آخر 11 ألف عام يقترب من الحدث الكارثي الذي يُعتقد أنه حدث قبل 20 ألف عام"، مضيفا: "كان لديه القدرة على تدمير مجتمعات بأكملها، ولم يترك وراءه سوى الذاكرة وشظايا الثقافة".

ورأى لاكروا أن "اكتشاف رواسب الفيضانات في المواقع الأثرية القديمة: أور، وكيش، وهارابا، ليست مصادفة، بل حدث كارثي حقيقي".

ولفت التقرير الى ان "هذا الاكتشاف قادر على إعادة كتابة التاريخ البشري بأكمله، إذ يُرجِّح تاريخ الحضارة إلى 8000 عام على الأقل، كما عُثر ايضاً على آثار حضارة يعود تاريخها إلى ما يقارب 5000 إلى 6000 عام".