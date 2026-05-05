طهران ترسم خطوطاً بحرية جديدة في هرمز وتحذر السفن من حوادث "حتمية"

شفق نيوز- ترجمة خاصة

نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية، يوم الثلاثاء، عن مصدر مطلع تحذيرات وجهتها طهران إلى شركات التأمين الدولية وملاك السفن، بضرورة التنسيق المسبق مع السلطات الإيرانية قبل عبور مضيق هرمز، مؤكدة أن طهران لن تتحمل مسؤولية أمن السفن التي لا تلتزم بالمسارات المحددة.

ووفقاً لما أوردته وكالة أنباء "فارس"، وترجمته وكالة شفق نيوز، فقد أشار المصدر إلى أن "الحرس الثوري الإيراني حدد نطاقاً جديداً للرقابة الملاحية يمتد بين خط (أم القيوين - جزيرة قشم) وخط (كلباء - ميناء جاسك)".

وأوضح المسؤول، أن "إيران ترفع مسؤوليتها الأمنية عن أي سفينة تبحر في المنطقة دون الحصول على تصريح مسبق، وذلك منذ لحظة تحركها باتجاه المضيق".

وتضمن التحذير الإيراني رسالة مبطنة للشركات الدولية بضرورة عدم التأثر بالمواقف السياسية الأميركية، حيث أضاف المصدر: "على الشركات توخي الحذر حتى لا تدفع ثمن التصريحات الأميركية من أموالها الخاصة".

كما حذر المسؤول من أن أي حوادث ملاحية قد تقع نتيجة عدم التنسيق ستؤدي إلى اضطرابات في المضيق وتبعات بيئية وصفها بـ"الحتمية"، مشيراً إلى أن طهران ستطالب ملاك السفن والبضائع بتعويضات عن أي أضرار بيئية ناتجة عن ذلك.

ويعد مضيق هرمز شرياناً رئيسياً لتجارة الطاقة العالمية، حيث يمر عبره نحو خمس استهلاك النفط العالمي يومياً.