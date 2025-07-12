ضابط ألماني لرئاسة البعثة الاستشارية الأوروبية في العراق

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلن المجلس الأوروبي التابع للاتحاد الاوروبي، عن تعيين الألماني رالف شرودر رئيسا جديدا للبعثة الاستشارية للاتحاد في العراق، حيث من المقرر أن يتولى مهامه في 16 آب/ أغسطس المقبل.

وبحسب تقرير المجلس الاوروبي على موقعه الالكتروني، والذي ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن شرودر ضابط شرطة الماني رفيع المستوى وله خبرة 30 عاما في قطاع الامن، ومتخصص في مكافحة الارهاب، بالاضافة الى عمله في مناصب دولية متعددة من بينها في افغانستان والعراق، حيث كان رئيسا لفريق أمن السفارة، الى جانب عمله في في البعثات الدولية كبعثة الامم المتحدة في السودان.

وأشار إلى أن "شرودر يعمل منذ تشرين الثاني/نوفمبر عام 2024، في البعثة الاستشارية للاتحاد الاوروبي في العراق (EUAM)، كنائب لرئيس البعثة".

ولفت التقرير، إلى أن "تعيين شرودر لرئاسة البعثة في العراق، اتخذ من قبل اللجنة السياسية والامنية في 8 تموز/يوليو الحالي".

وذكر التقرير، بأن بعثة (EUAM) بدأت مهمتها في العراق في تشرين الأول/اكتوبر 2017 استجابة لطلب الحكومة العراقية لتقديم المشورة لها حول كيفية اجراء اصلاح قطاع الامن المدني.

وتابع أن "البعثة المدنية، التي يقع مقرها الرئيسي في بغداد ولها مكتب في اربيل، لها ولاية اولية لمدة سنة واحدة تم تمديدها بانتظام، بعد تقييم الاحتياجات العراقية".

وأوضح التقرير، أن "مهمة البعثة تتمثل في المساعدة في وضع استراتيجية الامن الوطني للعراق وتنفيذها بشكل متلائم مع الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بها واولويات الامن الوطني الاخرى".

واستطرد أن "هذه العملية التي تتلقى الدعم من العديد من الشركاء الدوليين، تشمل دعم الاصلاح المؤسسي، ومكافحة الجريمة المنظمة، ومحاربة الفساد، وحماية التراث الثقافي، والادارة المتكاملة للحدود، ومكافحة الارهاب".

ترجمة وكالة شفق نيوز