"صهيل الحضارات".. لوحة تخطف الأنظار خلف الزعماء العرب في بغداد

شفق نيوز/ سلطت صحيفة "ناشيونال" الصادرة باللغة الانجليزية، الضوء على لوحة فنية ظهرت في العديد من صور القادة والزعماء العرب الذين اجتمعوا بغداد، وهي لوحة وصفتها بانها تظهر ماضي العراق وحاضره.

وأشار تقرير الصحيفة الصادرة في ابوظبي، وترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن القادة الذي شاركوا في القمة العربية، التقطوا صورا جماعية لتخليد الحدث، وتضاف الى سلسلة الصورة السنوية التي تلتقط، إلا أن هذه الصور علاها عمل فني يجسد اختيار بغداد لاستضافة القمة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن.

وأشار التقرير، إلى أن استضافة القمة في بغداد، تعتبر لحظة رمزية بالنسبة للبلد، الذي لا يزال يناضل من أجل الخروج من عقود من الحروب وعدم الاستقرار والعزلة الدبلوماسية.

ولفت إلى أن "اللوحة الفنية التي لفتت الأنظار هي تلك التي كانت معلقة في قصر الرئاسة، والتي جرت تحتها نقاشات والقيت خطابات حول الشؤون الاقليمية، تظهر ان الجمال يمكن ان يستخرج من ماضي العراق".

وتابع أن، اللوحة هي للفنان العراقي احمد حسين الزعيم، وهي تحمل اسم "صهيل الحضارات"، وتتضمن دمجا لرموز من الحضارات السومرية والاشورية والأكادية والبابلية، والتي شكلت كلها صورة بلاد ما بين النهرين القديمة.

ونقل التقرير عن الزعيم قوله، إن "الحصان الأبيض الذي يظهر في وسط اللوحة، فانه يربط بين الخيول الاخرى الممثلة للعصور المختلفة، ويجسد العراق حاليا، بوصفه بوتقة حضارات".

كما نقل التقرير عن الزعيم، اشارته إلى أن "الطوب الذي يظهر في خلفية اللوحة مستوحى من بوابة عشتار التي تمثل البوابة الثامنة للمدينة الداخلية لبابل، وتعتبر بمثابة رمز وطني للعراق المعاصر".

وبحسب التقرير، فإن لوحة "صهيل الحضارات" صنعت من خامات متنوعة، من بينها الجلد والخشب، استخدمه الفنان الزعيم في اطار أسلوبه التجريدي من خلال حرق الجلد لإضفاء درجات لون ريفية وملمس ترابي.

وأشار التقرير إلى أن، الزعيم أنجز عمله في العام 2022، وجرى اختيار لوحته الفنية لتعلق بشكل دائم في قصر الرئاسة في بغداد، ولهذا فانه شهد منذ ذلك الوقت، زيارات ومباحثات مع مسؤولين اقليميين ودوليين، من ضمنهم المشاركون في قمة الجامعة العربية، والتي كانت غزة في صدارة جدول اعمالها، بما في ذلك زعماء مثل الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس دولة الامارات ونائب رئيس مجلس الوزراء، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ورئيس حكومة لبنان نواف سلام، والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، ورئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز، الذي تمت دعوته كضيف شرف.

ونقل التقرير عن الزعيم قوله "أشعر بفخر عارم كلما رأيت عملي الفني معروضا على منصة كهذه"، مشيرا إلى أن "هذه اللوحة معلقة في القصر منذ سنوات، إلا أنه في كل مرة أراها في صورة جديدة مع زعماء عالميين، ينتابني الأحساس نفسه من الفخر مجددا، واشكر الله على ذلك".

وبحسب التقرير، فإن من بين القادة الذين التقطت لهم صور تحت اللوحة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مضيفا أن "كل هؤلاء الزعماء يأتون من خلفيات وحضارات مختلفة، ويجتمعون هنا تحت لوحة تجسد العراق كمهد للثقافات والحضارات".

وانطلقت، اليوم السبت، في العاصمة العراقية بغداد أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للقمة العربية، بحضور ستة زعماء دول ومسؤولين من الدول العربية، إلى جانب عدد من رؤساء الوزراء ونوابهم ووزراء الخارجية الذين يمثلون دولهم في القمة.

وسلم رئيس وفد مملكة البحرين رئاسة الدورة الرابعة والثلاثين للقمة العربية إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد الذي أعلن بدوره افتتاح أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين برئاسة العراق.

ترجمة وكالة شفق نيوز