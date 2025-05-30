شروط ترامب أو نيران نتنياهو.. كشف فحوى رسالة سعودية لخامنئي

شفق نيوز/ كشفت وكالة "رويترز"، يوم الجمعة، عن فحوى رسالة سعودية إلى القيادة الإيرانية سلمها وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، في طهران الشهر الماضي، مفادها أن عليهم أن يأخذوا عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتفاوض على اتفاق نووي جديد "على محمل الجد" لأنه يمثل وسيلة لتجنب خطر الحرب مع إسرائيل، أو التعرض إلى ضربات إسرائيلية على أقل تقدير.

ونقلت رويترز، عن مصدرين خليجيين مقربين من الدوائر الحكومية ومسؤولين إيرانيين، قولهم إن "العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أرسل ابنه خالد بن سلمان، حاملا تحذيرا موجها إلى المرشد الإيراني علي خامنئي".

وبحسب المصادر، فإن الاجتماع المغلق في طهران، الذي عقد في 17 أبريل/نيسان في المجمع الرئاسي، حضره الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس أركان القوات المسلحة محمد باقري ووزير الخارجية عباس عراقجي.

وفي حين غطت وسائل الإعلام زيارة خالد بن سلمان، لم يتم الإبلاغ سابقا عن محتوى الرسالة السرية التي وجهها الملك سلمان، والتي تضمنت تحذيراً للمسؤولين الإيرانيين من أن ترامب ليس لديه صبر كبير على المفاوضات المطولة، وفقا للمصادر الأربعة.

في طهران، أبلغ خالد بين سلمان، مجموعة من كبار المسؤولين الإيرانيين بأن فريق ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بسرعة، وأن نافذة الدبلوماسية ستنغلق بسرعة، وقال إنه "سيكون من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بدلا من مواجهة احتمال التعرض لهجوم إسرائيلي إذا انهارت المحادثات"، وفق رويترز.

وفي الاجتماع، رد بيزيشكيان بأن إيران تريد اتفاقا لتخفيف الضغوط الاقتصادية من خلال رفع العقوبات الغربية، حسبما ذكرت المصادر الأربعة.

وبحسب المصادر، فإن "السعوديين أكدوا للإيرانيين أنهم يريدون تجنب الحرب، لأن الحرب والمواجهة مع إيران سيكون لها تداعيات سلبية عليهم وعلى رؤيتهم وطموحاتهم الاقتصادية".

وأضاف المصدران الخليجيان ودبلوماسي أجنبي كبير مطلع على المناقشات، أن "المنطقة التي مزقتها بالفعل الصراعات الأخيرة في غزة ولبنان - لا يمكنها أن تتحمل المزيد من التصعيد في التوترات.

لكن المصادر، أشارت أن المسؤولين الإيرانيين أعربوا عن قلقهم إزاء نهج إدارة ترامب "غير المتوقع" في المفاوضات - والذي تحول من السماح بتخصيب اليورانيوم بشكل محدود إلى المطالبة بتفكيك برنامج تخصيب اليورانيوم في طهران بالكامل.

وفي المقابل، أكد خالد بن سلمان، لطهران أن الرياض "لن تسمح للولايات المتحدة أو إسرائيل باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي في أي عمل عسكري محتمل ضد إيران، بحسب المصادر.

وقال أحد المصادر الإيرانية، لرويترز، إن بيزيشكيان أكد حرص طهران على التوصل إلى اتفاق، لكن إيران ليست مستعدة للتضحية ببرنامجها لتخصيب اليورانيوم لمجرد أن ترامب يريد اتفاقا.

ولم تستجب السلطات الإيرانية لطلب التعليق قبل نشر هذا التقرير، ولكن بعد نشره، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي "نفيًا قاطعًا" تقرير رويترز، وفقًا لوكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، كما لم تستجب السلطات السعودية لطلب التعليق.

ومرت المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران بخمس جولات لحل النزاع النووي المستمر منذ عقود ، لكن العديد من العقبات لا تزال قائمة، بما في ذلك القضية الرئيسية المتعلقة بالتخصيب.

ترجمة: وكالة شفق نيوز