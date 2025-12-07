أسترالي عالق في العراق رغم الإفراج عنه.. ما قصته؟

شفق نيوز- ترجمة خاصة

وجهت عائلة الأسترالي روبرت بيثر، المحتجز في العراق منذ خمسة أعوام، نداءً من أجل السماح له بمغادرة الأراضي العراقية حيث ما يزال ممنوعاً من السفر برغم قرار القضاء إطلاق سراحه من السجن، بحسب ما أشارت إليه صحيفة "ذا صن" الإيرلندية.

ولفتت الصحيفة في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز إلى أن زوجة روبرت بيثر تأمل بأن يتم السماح لزوجها بمغادرة العراق حيث ما يزال عالقاً، لإعادته إلى منزله قبل حلول عيد الميلاد.

وذكّر التقرير بأن بيثر (50 عاماً) اعتقل في العام 2021 وسجن بتهمة الاحتيال وسط خلاف تعاقدي بين الشركة الاستشارية التي كان يعمل بها والبنك المركزي العراقي.

إلا أن الصحيفة أوضحت أن زوجته ديزري مصرة على أنه تعرض للخداع وسُجن، مشيرة إلى أنه بعد حملة طويلة جرى إطلاق سراحه من السجن في حزيران/ يونيو الماضي، إلا أنه لم يسمح له بمغادرة العراق بسبب "الغرامات المستحقة وإجراءات أخرى محتملة".

ونقل التقرير عن ديزري، قولها إنها وأبنائها فلين وأوسكار ونالا، يحاولون بيأس إعادة بيثر إلى منزله في مدينة إلفين في أسرع وقت ممكن، موضحة أن "عيد الميلاد الخامس بدون روبرت يقترب بسرعة. هذا ليس عدلاً. ليس صحيحاً. ليس إنسانياً، وغير متحضر"، مضيفة أنه "يتم اتخاذ الخيارات أسبوعياً لمواصلة خرق القوانين الدولية".

وبحسب ديزري فإن زوجها الذي نجا سابقاً من سرطان الجلد ويعاني حالياً من سرطان البروستاتا، لم يعد بالإمكان التعرف عليه من شكله، بعد هذه المحنة التي يمر بها.

وفي حين لفت التقرير إلى أن الحكومة الإيرلندية تعهدت بزيادة الجهود للمساعدة في إعادة بيثر، العالق من دون بطاقة هوية أو تأشيرة أو دخل، نقل عن وزيرة الخارجية الإيرلندية هيلين ماكينتي قولها إن هذه القضية تتضمن مواطناً أسترالياً، وبالتالي تقع المسؤولية القنصلية الأساسية على عاتق أستراليا".

لكن الوزيرة الإيرلندية، تابعت قائلة إن بيثر "كمقيم في إيرلندا، مع عائلة إيرلندية، فإن الحكومة (الإيرلندية) نشطة جداً نيابة عنه، لدعم الجهود التي تبذلها أستراليا"، موضحة أنه "تم إطلاق سراحه بكفالة، لكن طلب منه البقاء في العراق بسبب ما تدعي الإدارة العراقية أنها غرامات مستحقة وإجراءات أخرى محتملة".

وبحسب الوزيرة، فإن هذه القضية "طرحت في القنوات الدبلوماسية مع العراق"، مبينة أنه "أوضحنا للسلطات العراقية أننا نعتبره ما يزال محتجزاً في العراق، ويجب أن ينتهي هذا".

وختم التقرير بالقول إنه جرى أيضاً إطلاق حملة لجمع التبرعات للمساعدة في دعم عائلة روبرت بيثر، التي تكبدت أكثر من 70 ألف يورو من النفقات القانونية وغيرها، بينما تبذل الجهود لإعادته إلى المنزل.