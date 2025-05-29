زار أربيل وتذوق قمحها.. مدير "الفاو" يطلق مشروعا للعراق بـ39 مليون دولار

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ان مديرها العام شو دونغيو، شارك من بغداد في إطلاق مشروع قيمته 39 مليون دولار لتعزيز التكيف مع التغير المناخي، وذلك خلال زيارته الرسمية الى العراق وإلى اقليم كوردستان أيضاً، والتي استغرقت 3 أيام، التقى خلالها أيضاً بمزارعين.

وقالت "الفاو" في تقرير على موقعها الالكتروني، ترجمته وكالة شفق نيوز، إن المشروع الممول من "صندوق المناخ الأخضر" تحت عنوان "تعزيز القدرة على الصمود في سبل الحياة الزراعية الضعيفة في جنوب العراق"، جرى إطلاقه على هامش المؤتمر الدولي للمياه في بغداد، وذلك بحضور كبار المسؤولين الحكوميين، وشركاء دوليين، وممثلين عن الأمم المتحدة.

وأوضح التقرير أن المشروع الذي تبلغ الاستثمارات فيه 39 مليون دولار، يستهدف دعم العائلات الريفية بشكل مباشر في محافظات كربلاء والنجف والمثنى وهي في مواجهة الجفاف والأراضي الزراعية المتدهورة والشح المائي، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن مساهمات تمويلية سخية من حكومة كندا والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.

ونقل التقرير عن شو دونغيو، قوله إن "المشروع يشكل دليلا على التزام العراق بتقديم حلول مستدامة للفئات الأكثر تضرراً من التغير المناخي".

وتابع التقرير أن المدير العام لـ"الفاو" خلال زيارته إلى العراق، قام بزيارة إلى محافظة كربلاء، حيث التقى بعدد من النسوة المزارعات وافتتح مركزاً للألبان خاصاً بجماعات نسائية.

ونقل التقرير عنه قوله "إنني سعيد بمشاركتي مع المزارعين ومجموعات النساء العاملات في تصنيع الألبان في العراق لإطلاق مركز الألبان الريفي، وهي خطوة مهمة باتجاه تعزيز سلاسل القيمة المحلية، وتطوير التغذية، وتمكين المرأة، ما يمثل ركائز أساسية لتحول نظم الأغذية الزراعية".

زيارة إقليم كوردستان

وأشار التقرير إلى أن شو دونغيو زار يوم الاثنين الماضي، إقليم كوردستان، حيث اجتمع مع كبار المسؤولين في حكومة الإقليم، بمن فيهم رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ونائب رئيس الوزراء، ووزير الزراعة والموارد المائية، ورئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، من أجل التباحث حول وسائل تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي لدعم تحول نظم الأغذية الزراعية، خصوصاً في مجالات الزراعة المقاومة للتغيير المناخي، وإدارة المياه بشكل مستدام، والابتكار الرقمي، والتنمية الريفية، في إطار برنامج "الفاو" الأوسع في العراق.

وبالاضافة إلى ذلك، أوضح التقرير أن المدير العام لـ"الفاو" زار الثلاثاء حوض أربيل، حيث التقى بمزارعين من قرية ججنكان، وحضر عرضا ميدانيا لمشروع تابع لبرنامج (WaPOR)، واطلع أيضاً على نوعين مختلفين من القمح، واشاد بطعمها وجودتها العالية.

ترجمة: وكالة شفق نيوز