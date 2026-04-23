رؤية إيرانية تعتبر تمديد الهدنة مع استمرار الحصار "برزخاً استراتيجياً"

شفق نيوز- طهران

قالت صحيفة "خراسان" الإيرانية، يوم الخميس، إن تمديد وقف إطلاق النار من دون رفع الحصار أو تقديم ضمانات أمنية واضحة يُبقي إيران في وضع "لا حرب ولا سلام"، وهو وضع رأت أنه يحرمها من مزايا السلام من جهة، ولا ينهي الحرب من جهة أخرى.

ورأت الصحيفة في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن المشهد القائم بين إيران والولايات المتحدة لا يمكن اعتباره سلاما مستقرا، ولا حتى هدنة يمكن الوثوق بها، بل يمثل "برزخا استراتيجيا" ابتعد فيه الطرفان عن كلفة الحرب الشاملة، من دون الخروج من منطق الضغط والتهديد.

وأضافت أن هذا الوضع يمنح طهران "تنفسا تكتيكيا"، لكنه يجري في بيئة ما تزال مثقلة بالحصار والضبابية والضغط المستمر.

وأضافت أن من أبرز نتائج هذا الوضع إرباك منطق اتخاذ القرار داخل الدولة، إذ تجد نفسها مضطرة إلى التوفيق بين متطلبات الاستعداد لاحتمال عودة المواجهة، وبين إظهار مؤشرات على العودة إلى الحياة الطبيعية، ما ينعكس في صورة سياسات حذرة وبطيئة وأحيانا متناقضة.

وقالت الصحيفة إن استمرار الغموض الأمني يؤجل أيضا إعادة الإعمار الاقتصادي، لأن الاستثمار والمشاريع الكبرى يحتاجان إلى حد أدنى من الاستقرار وإمكانية التنبؤ، وهو ما لا يتوافر في ظل بقاء احتمال التصعيد العسكري أو تشديد الضغوط قائما في أي وقت.

واعتبرت "خراسان" أن وقف إطلاق النار، حين لا يترافق مع رفع الحصار وتقليص أدوات الإكراه، قد يتحول إلى أداة ضغط مركب، بحيث تنتقل المواجهة من الحرب المباشرة إلى حالة استنزاف غير مباشر تُبقي الطرف المقابل في حالة إنهاك استراتيجي، من دون أن تتيح له الحسم أو التفرغ لإعادة البناء الداخلي.

وفي البعد الداخلي، حذرت الصحيفة من أن استمرار هذا المشهد يفاقم الضغط النفسي على المجتمع، ويدفع إلى تنامي القلق المزمن وتأجيل القرارات الاقتصادية وازدياد الحذر الاستهلاكي، فضلا عن تنشيط نزعات إخراج رؤوس الأموال وهجرة الكفاءات.

كما رأت أن التماسك الداخلي الذي تولد خلال فترة المواجهة قد يتعرض للتآكل تدريجيا إذا لم يُترجم إلى أفق سياسي واقتصادي واضح.

وأضافت أن هذه "المنطقة الرمادية" تفتح المجال أيضا أمام تصاعد الحرب النفسية والصراع على الرواية، لأن كل تطور ميداني أو سياسي أو اقتصادي يصبح قابلا لتفسيرات متضادة، بما يسمح بالتأثير في الأسواق والرأي العام والمعنويات حتى من دون مواجهة عسكرية مباشرة.

وخلصت الصحيفة إلى أن جوهر المشكلة لا يكمن في تمديد الهدنة بحد ذاته، بل في أن أسباب الأزمة ما تزال قائمة، ما يعني أن إيران لم تدخل مرحلة سلام، بل انتقلت من حرب ساخنة إلى نزاع أبرد شكلا وأكثر استنزافا على المدى الطويل.