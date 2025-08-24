رياضي كوردي فيلي يحرز المركز الثاني في بطولة إيران لـ"الكيوكوشنكاي"

شفق نيوز- ترجمة خاصة

تمكن اللاعب الكوردي الفيلي، سعيد هواسي، يوم الأحد، من إحراز المركز الثاني في بطولة إيران الوطنية لرياضة "الكيوكوشنكاي"، التي جرت منافساتها في مدينة تبريز، وتأهل لبطولة العالم التي ستقام في السعودية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، ترجمتها وكالة شفق نيوز، أن "بطولة الكيوكوشنكاي، الوطنية أقيمت في تبريز وفي هذه المنافسات، أظهر سعيد هواسي، في فئة وزن تحت 90كغم، مهاراته وحقق المركز الثاني على مستوى إيران، وتم اختياره ممثلاً لإيران في بطولة العالم السعودية".

وأشارت إلى أن "هواسي يتمتع بسجل رياضي حافل، يشمل الفوز بالمركز الثالث في بطولة العالم، والفوز بخمسة مراكز أولى في المسابقات الوطنية، فضلاً عن الفوز بستة مراكز ثالثة في المسابقات الوطنية، والفوز بأربعة مراكز ثالثة في المسابقات الوطنية، وبناءً على هذه النتائج وجهت اليه الدعوة للانضمام إلى المنتخب الوطني الإيراني للكيوكوشنكاي".

وتابعت أن "هواسي إلى جانب مشاركته في المسابقات الوطنية والدولية، يقوم بتدريب لاعبي الكاراتيه من مختلف الفئات العمرية في ناديه المتخصص، ويلعب دوراً هاماً في تطوير هذه الرياضة في محافظة إيلام".