رسمياً.. كرمانشاه تسجل "القَسَم بشجرة البلوط" كفعالية سياحية وطنية

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت المديرية العامة للتراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في محافظة كرمانشاه الكوردية في إيران، تسجيل الفعالية المحلية الثقافية "القَسَم بشجرة البلوط" رسمياً ضمن قائمة الفعاليات السياحية الوطنية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية في تقرير لها، ترجمته وكالة شفق نيوز، عن المدير العام للتراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في كرمانشاه، داريوش فرماني، قوله إن هذه الفعالية تقام في منطقة سرفيروز آباد التابعة لقضاء كرمانشاه، وتعد خطوة مهمة للتعريف بالهوية الخضراء لسلسلة جبال زاغروس، وإبراز دور المجتمعات المحلية في حماية التراث الطبيعي.

وأوضح أن الفعالية تعكس الارتباط العميق بين الإنسان والطبيعة في ثقافة سكان زاغروس، مشيراً إلى أن إدراجها في التقويم السياحي الوطني سيسهم في تنشيط السياحة البيئية والطبيعية، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد الحيوية.

وأضاف أن محافظة كرمانشاه تقع في قلب جبال زاغروس وتضم مساحات واسعة من غابات البلوط، فيما يعرف قضاء "إسلام‌ آباد غرب" بلقب "عاصمة غابات البلوط في إيران" نظراً لاتساع رقعة الغابات فيه.

وأكد فرماني، أن تسجيل مثل هذه الفعاليات يسهم في صون التراث الثقافي والبيئي، وتطوير السياحة المسؤولة، ونشر ثقافة حماية الطبيعة بين الأجيال الشابة.

وتعد محافظة كرمانشاه من المناطق المهمة بيئياً في البلاد، إذ تبلغ مساحة أراضي الموارد الطبيعية فيها نحو مليوناً و610 آلاف هكتار، تشكل الغابات ما يقارب 527 ألف هكتار منها.