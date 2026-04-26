حرب إيران تعطل مسار "تركيا خالية من الإرهاب"

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أطلع مدير الاستخبارات التركية إبراهيم قالين، مسؤولي حزب العدالة والتنمية الحاكم على تطور مبادرة "تركيا خالية من الإرهاب"، فيما ذكرت صحيفة "تركيا اليوم" أن مصادر الحزب ترى عدم إحراز أي تقدم مهم يتخطى "نزع السلاح الرمزي" الذي حصل مع حزب العمال الكوردستاني.

ونقل التقرير، عن المصادر قولها إن قالين قدم عرضاً تقديمياً للحزب الحاكم، خلص فيه إلى "عدم وجود أي تطور جديد جدير بالملاحظة، بخلاف نزع السلاح الرمزي في هذا المجال".

وبحسب المصادر نفسها، فإن حزب العمال الكوردستاني "لم يقم بنزع سلاحه، ولا يزال عناصره موجودين، متسائلاً: "كيف من المفترض أن تمرر انقرة قانوناً في هذه الحالة؟ القانون مبني على الواقع المادي.. في الوقت الحالي، لا يوجد واقع مادي يشير إلى أن الأسلحة قد أُلقيت.. يريد حزب المساواة والديمقراطية للشعوب نصاً قانونياً مكتوباً عن الافتراضات والشكوك.. هذا لا يمكن أن يحدث".

ونقل التقرير عن مصادر حزب العدالة والتنمية قولها إن "التأخير ليس منا، ومصدره هو (حزب العمال). وإذا كان هناك تطور ملموس حول نزع السلاح، فستتخذ خطوات قانونية بشكل فوري"، مضيفة أنها بانتظار تأكيدات من جهاز الاستخبارات التركي وآليات التحقق الأخرى.

وذكر التقرير أن مسؤولي حزب العدالة والتنمية يعتبرون أن قيادة العمال الكوردستاني في قنديل شمال العراق تتجاهل الإرادة المعلنة لزعيم الحزب المسجون عبد الله أوجلان، الذي وجه دعوة علنية من أجل نزع سلاح الحزب وحله.

ويقول مسؤولو الحزب الحاكم إن حزب المساواة والديمقراطية للشعوب وحزب العمال الكوردستاني ليسا صادقين، موضحين، بحسب ما نقله التقرير، أنهم "قالوا إذا تم تشكيل لجنة فسوف تتسارع، وإذا وصل التقرير فسوف تتسارع، وإذا زارت اللجنة إمرالي فسوف تتسارع، إلا أنه لم يكن هناك أي تطور يتجاوز نزع السلاح الرمزي".

ووفق مسؤولي الحزب الحاكم، يتحتم على حزب المساواة والديمقراطية للشعوب، بدلاً من محاولة تأديب الحكومة، أن يجعل من نزع السلاح على جدول الأعمال، مضيفين أنهم "يتجنبون باستمرار مسألة نزع السلاح ويتجاهلون إرادة أوجلان"، متهمين "قيادة قنديل" (حزب العمال) بأنهم "لا يريدون التخلي عن مليارات الدولارات من الإيرادات أيضاً".

وخلص التقرير، نقلاً عن مصادر الحزب الحاكم، إلى أن الحرب الإيرانية أثرت في العملية بلحظة حرجة، موضحة: "اعتقدنا أنه ينبغي تقديم التأكيدات والنتائج اللازمة هذا الشهر ويجب أن ننتقل إلى مرحلة التنظيم القانوني، ولكن عندما دخل العامل الإيراني، تبدل الوضع".