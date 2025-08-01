"جوائز نقدية".. الإعلان عن مسابقة تصوير للزراعة بالعراق

شفق نيوز- بغداد

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر العراقي، يوم الجمعة، إطلاق مسابقة سنوية في التصوير الفوتوغرافي تسلط الضوء على الزراعة، وذلك في إطار دعم المصورين العراقيين وتشجيعهم على تناول القضايا الإنسانية في المجتمع المحلي، فيما تبلغ قيمة الجائزة الأولى في المسابقة مليوناً ونصف المليون دينار عراقي.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منشور عبر موقعها الإلكتروني وترجمته وكالة شفق نيوز، أن "المسابقة انطلقت لأول مرة في عام 2021، وتهدف هذا العام إلى استكشاف الزراعة من خلال عدسات المصورين، لرواية قصص الجمال والصمود والتقاليد المتجذرة في أرض العراق".

وأشارت اللجنة إلى أن "الزراعة في بلاد ما بين النهرين، مهد الحضارات، شكلت بداية لتاريخ طويل من الابتكار الزراعي، حيث كانت سهول دجلة والفرات موطناً لتطور تقنيات الزراعة التي أثّرت على مسار البشرية، واليوم، لم تعد الزراعة مجرد مصدر للعيش، بل إرثاً ثقافياً وثروة متجددة توارثها العراقيون عبر الأجيال".

وحددت اللجنة عدداً من الشروط للمشاركة في المسابقة، أبرزها أن "تعكس الصورة موضوع الزراعة، وأن تكون ملتقطة داخل العراق، وألا تتضمن عناصر مضافة كالنصوص أو التواقيع أو الشعارات أو الإطارات، وألا تخضع لتعديلات مبالغ فيها تتجاوز حدود الممارسة الطبيعية".

كما اشترطت، أن "تكون الصورة قد التُقطت بين عامي 2023 و2025، وألا يشارك المصور بأكثر من صورة واحدة، وأن تكون من تصويره الشخصي دون انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو الأدبية أو الخصوصية لأي شخص أو جهة"، مؤكدة ضرورة "إرفاق وصف واضح وكافٍ للصورة، والالتزام بأخلاقيات التصوير الصحفي، واحترام الأشخاص الظاهرين في الصور، مع تقديم موافقة خطية منهم".

ويتعهد المصور المشارك بملكيته للصورة وتحديد تاريخ التقاطها، فيما ستُقيّم الصور المشاركة من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من مصورين محترفين تم اختيارهم من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العراقي، وسيتم اختيار الصور الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى بناءً على القيمة الفنية ووضوح الفكرة، فيما تُمنح جائزة الجمهور بناءً على التصويت عبر "فيسبوك".

وبحسب المنظمة الدولية، فإن "قيمة الجائزة الأولى تبلغ 1.5 مليون دينار، والثانية 1.25 مليون دينار، والثالثة 750 ألف دينار، بينما تبلغ قيمة جائزة الجمهور 500 ألف دينار، وستستقبل اللجنة الصور المشاركة حتى تاريخ 31 آب/أغسطس 2025".