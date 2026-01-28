"ثروات نفطية وميزانية صفر".. 16 عاماً من الحرمان تلاحق إيلام الفيلية

شفق نيوز- ترجمة خاصة

في تصريحات تعكس عمق الأزمة التنموية التي تعيشها المناطق الكوردية في غرب إيران، كشف ممثل المرشد الأعلى في محافظة إيلام، الله نور كريمي تبار، يوم الأربعاء، عن واقع صادم يواجه المحافظة، مؤكدا أن الميزانية الثقافية للمنطقة "صفر عمليا"، في وقت تعاني فيه المحافظة من تهميش تاريخي يعود لعقود.

وجاء في تقرير لوكالة "فارس" الايرانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، إنه خلال اجتماع لأئمة الجمعة حضره مسؤولون من العاصمة طهران، أشار كريمي تبار إلى أن إيلام ترزح تحت "غبار الحرمان" منذ أكثر من 16 عاما.

وأوضح أن المحافظة، التي شكلت الخط الأمامي خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، لم تشهد حركة إعمار حقيقية تعوض سنوات الدمار، مما جعلها تتخلف عن ركب التنمية الوطنية بفارق 16 عاما مقارنة بالمحافظات المركزية الأخرى.

النفط لا يخدم أهله

وتعد إيلام من أغنى المناطق بموارد النفط والغاز، إلا أن التقرير يسلط الضوء على مفارقة مريرة؛ فبينما تضخ الشركات العملاقة الثروات من باطن أرض المحافظة، لا يلمس السكان المحليون أثرا لهذه الاستثمارات.

وطالب ممثل المرشد الأعلى شركات النفط والبتروكيمياويات بالوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع المحلي.

وأكد التقرير أن عوائد التلوث والتدفقات المالية لهذه الشركات لا تُخصص لإيلام كما هو الحال في المحافظات الصناعية الأخرى، مما يحرم السكان من أبسط حقوقهم التنموية.

ورسم التقرير صورة قاتمة للوضع الخدمي في المحافظة الكوردية الفيلية، حيث أكد على غياب الطرق السريعة والسكك الحديدية، مع تذبذب رحلات مطار "شهداء إيلام"، مما يعيق دخول المستثمرين.

وكشف التقرير أن بلدية إيلام (المركز) عاجزة حتى عن دفع رواتب موظفيها، مما أدى لتردي مظهر المدينة وغياب الأنشطة العامة.

وبحسب التقرير، حتى النخب الدينية وطلاب العلوم الدينية في مناطق مثل "بدرة" يعانون من فقر مدقع، حيث يفتقرون لأبسط مقومات التنقل والسكن.

تهميش متعمد

يأتي هذا الاعتراف الرسمي من داخل هيكلية السلطة ليؤكد ما تردده التقارير الحقوقية والمنظمات الكوردية حول تعمد تهميش المحافظات الحدودية ذات الأغلبية الكوردية الفيلية. فبينما تواجه المنطقة ضغوطا اقتصادية، حذر كريمي تبار من أن "خلو يد المسؤولين الثقافيين" في إيلام يجعل المنطقة عرضة للتحديات في ظل الصراعات السياسية والنفسية التي تشهدها البلاد.

وطالبت الفعاليات المحلية في إيلام بضرورة تحويل الوعود إلى واقع، والبدء باستثمارات إنتاجية توفر دخلا مستداما لأبناء المحافظة، بدلا من الاعتماد على ميزانيات "صفرية" لا تسمن ولا تغني من جوع في مواجهة أزمات الفقر والبطالة المتفاقمة في إيلام وكرمانشاه والمناطق المجاورة.