تمهيدا للاستيراد.. العراق يبحث مع شركة أمريكية إنشاء وحدة تخزين غاز عائمة

شفق نيوز – بغداد/ ترجمة خاصة

كشف موقع أويل برايس الأمريكي، يوم الخميس، عن مباحثات يجريها العراق مع شركة "إكسليريت إنرجي" ومقرها ولاية تكساس الامريكية، لإنشاء وحدة تخزين غاز عائمة، تساهم في عملية استيراد الغاز، وتقع في ميناء خور الزبير بالبصرة.

وذكر الموقع في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، إن "شركة إكسليريت إنرجي ومقرها تكساس هي واحدة من المتقدمين في مناقصة لتوفير وحدة تخزين وإعادة تحويل عائمة (FSRU) والتي من شأنها الترحيب بأول واردات العراق من الغاز الطبيعي المسال".

وأضاف التقرير، أن "بغداد التي تسعى للتخلص من اعتمادها على إمدادات الغاز الإيراني لتوليد الطاقة، تجري محادثات متقدمة مع شركة إكسليريت إنرجي بشأن البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء خور الزبير، بالبصرة".

ونقل التقرير تصريحات للقائم بأعمال المدير العام لشركة غاز الجنوب، علي سلمان، لوكالة بلومبرغ، أن "شركة إكسليريت إنرجي الأمريكية - التي تقدم محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال العائمة، وتطوير البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وتوريد الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي - هي واحدة من المتقدمين لخطة العراق لبدء استيراد الغاز الطبيعي المسال، وتشرف شركة غاز الجنوب على تطوير مشروع استيراد الغاز".

وبين انه "لطالما اعتمد العراق على إيران في استيراد الغاز الطبيعي والكهرباء، ورغم كونه منتجًا رئيسيًا للنفط، فقد شهد العراق تاريخيًا مستويات مرتفعة من حرق الغاز المصاحب بدلًا من تجميعه في سلسلة توريد الغاز"، موضحا انه "خلال أشهر الصيف، خلال ذروة الطلب على الكهرباء، يعاني العراق في كثير من الأحيان من انقطاعات حادة للتيار الكهربائي وانقطاعات متكررة بسبب عدم استقرار وعدم كفاية إمدادات الغاز والطاقة من إيران".

وفي وقت سابق من هذا العام، تفاقمت مشكلة إمدادات الكهرباء في العراق بعد أن أنهت إدارة ترامب الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء من إيران، وتحت ضغوط الحد من الاعتماد على الطاقة من إيران منذ سنوات، بدأ العراق يبحث عن مصادر بديلة للغاز، بما في ذلك خيار استيراد الغاز الطبيعي المسال.

وفي نهاية العام الماضي، وقع العراق اتفاقية لتوريد الغاز مع تركمانستان، تضمن له بموجبها الحصول على 20 مليون متر مكعب يوميا من الغاز.

