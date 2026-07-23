تمتد لـ263 كيلومتراً.. تفاصيل سكة حديد "خسروي - خانقين" بين العراق وإيران

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أفادت وكالة "فارس" الايرانية، مساء الخميس، بأن مشروع إنشاء خط سكة حديد "خسروي-خانقين" الذي جرى توقيعه اليوم في طهران بحضور رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، سيمتد بطول 263 كيلومتراً.

وأوضحت الوكالة في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن المشروع سينفذ على مرحلتين، الأولى بين كرمانشاه وإسلام آباد غرب (115 كم)، والثانية بين إسلام آباد ومنفذ خسروي الحدودي (148 كم)، وفقاً للبيانات المعلنة من شركة إنشاء وتطوير البنى التحتية للنقل في إيران.

ويهدف مشروع الربط الجديد إلى وصل خط سكة حديد "كرمانشاه–خسروي" داخل الأراضي الإيرانية بمدينة خانقين العراقية، تمهيداً لربط الشبكة بالعاصمة بغداد بعد إجراء عمليات تحديث للنية التحتية للخطوط العراقية القائمة.

وبحسب المسؤولين الإيرانيين، بلغت نسبة تقدم الإنجاز الفعلي للمشروع نحو 57%، مع استكمال حفر 7 كيلومترات من أصل 8.7 كيلومترات مخصصة للأنفاق، في مسار يمر نحو 60% منه عبر مناطق تضاريسية وجبلية وعرة.

وقال نائب رئيس شركة تطوير البنى التحتية الإيرانية لقطاع السكك الحديدية، عباس خطيبي، إن استكمال خط "كرمانشاه–خسروي" يستلزم تمويلاً يقدر بنحو 40 ألف مليار تومان إيراني (نحو 800 مليون دولار بحسب أسعار الصرف الرسمية المحلية)، مشيراً إلى خطة لرصف 30 كيلومتراً إضافية من المسار خلال العام الحالي.

وتراهن طهران وبغداد على أن يساهم هذا الممر، فور اكتماله، في تعزيز التبادل التجاري ونقل المسافرين عبر الحدود، إذ تقدّر الطاقة الاستيعابية للمشروع بنحو 5 ملايين طن من البضائع و2.7 مليون مسافر سنوياً، إضافة إلى خفض كلف الاستهلاك البترولي في عمليات النقل البري.

وعلى الصعيد الإقليمي، يرى مراقبون للقطاع الاقتصادي أن إكمال التجهيزات العراقية في قطاع "خانقين–بغداد" سيمكّن إيران من ربط شبكتها الوطنية بالمنافذ البحرية على المتوسط عبر الأراضي العراقية والسورية مستقبلاً، مما يمنح الطرفين خيارات ترانزيت جديدة لوجستياً واقتصادياً.

في المقابل، يتوقف النجاح الفعلي للممر على مدى التزام الجانبين بالمدد الزمنية المحددة، وتوفير التمويل اللازم لإعادة تأهيل الشبكة العراقية داخل الحدود، فضلاً عن استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في المناطق الحدودية المشتركة.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد رعيا، الخميس في طهران، مراسم توقيع اتفاقية ومذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات النقل والسكك الحديدية والتدريب والإدارة.

ووصل رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، في وقت سابق من صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية.

وقبيل مغادرته بغداد، قال الزيدي في تدوينة على منصة "إكس"، إنه سيلتقي خلال زيارته كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون الثنائي، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن العراق وإيران تجمعهما روابط تاريخية وحضارية وحدود جغرافية ومصالح مشتركة، ما يفرض مواصلة العمل بروح الحوار والتعاون والاحترام المتبادل، بما يعزز التنمية المستدامة لشعبي البلدين، ويدعم الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع اختتام الزيدي وفده الرفيع زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية دامت خمسة أيام، ركزت على إطلاق شراكة اقتصادية شاملة لدعم الاقتصاد العراقي وتوسيع الفرص الاستثمارية، فضلاً عن فتح منافذ جديدة لتصدير النفط الخام ورفع قدرات الإنتاج والتصفية.

ومن المرتقب أن يجري رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة جولة إقليمية تشمل تركيا، السعودية، وسوريا، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية لا سيما ما يتعلق بملف الطاقة، في ظل تصاعد التوترات الأمنية واستمرار عرقلة سلاسل الإمداد في مضيق هرمز جراء الضربات العسكرية المتبادلة بين واشنطن وطهران.