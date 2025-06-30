تقرير يبرز موقفاً لنيجيرفان بارزاني "في أكثر لحظة حساسة بتاريخ إيران"

شفق نيوز- أربيل/ طهران

ترجمة خاصة

سلط تقرير لوكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية الضوء على موقف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، مشيدًا بإدانته للهجوم الإسرائيلي، وتحركاته لتعزيز الاستقرار على الحدود المشتركة.

وأشار التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى بيان رئيس الإقليم مع بدء التصعيد، الذي وصفه بالمؤثر، حيث أعرب فيه عن رفضه "اللجوء إلى القوة العسكرية"، كما حذر من أن التصعيد قد يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

التقرير رأى أن رئيس الإقليم اتخذ إجراءات متزامنة، أولها تأكيد على الاتفاق الأمني الموقع بين بغداد وطهران، وتعزيز الانتشار العسكري والأمني في المناطق الحدودية مع إيران، بهدف منع أي نشاط محتمل قد يُستغل ضد طهران من داخل أراضي الإقليم.

كما أشار إلى اتصال هاتفي جرى بين بارزاني ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تناول آخر تطورات التصعيد العسكري، حيث أكد الجانبان، وفق الرواية الإيرانية، التزامهما بتخفيف التوتر والحفاظ على الاستقرار.

كما لفت إلى ترحيب الرئيس نيجيرفان بارزاني بإعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا تمسكه بالدبلوماسية كمسار لحل النزاعات في الشرق الأوسط.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن المواقف الصريحة لرئيس إقليم كوردستان جاءت: "في أسرع وقت ممكن وفي واحدة من أكثر اللحظات حساسية في تاريخ إيران، وتشير إلى مدى اهتمامه في تعزيز وتوسيع العلاقات مع إيران في جميع المجالات".