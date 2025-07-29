تقرير أوروبي: دبلوماسية نيجيرفان بارزاني ترسم خريطة جديدة لسوريا

شفق نيوز- بغداد

سلّط تقرير لشبكة "EU Reporter" أو "مراسل الاتحاد الأوروبي"، الضوء على بروز دور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، "كوسيط هادئ لكنه مؤثر"، في مشهد سياسي يتسم بالتعقيد والتجاذبات الإقليمية، وتحديداً لرأب الصدع بين أطراف النزاع في سوريا، مستثمرًا علاقاته الدولية وقدرته على المناورة الدبلوماسية.

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منذ مارس الماضي، تعثّرت مفاوضات دمج قوات سوريا الديمقراطية (SDF) ضمن المؤسسة العسكرية السورية، بعد توقيع أوليّ على اتفاق لإلغاء الإدارة الذاتية الكوردية. سرعان ما تفجّرت الخلافات مع إصرار دمشق على حل القوات ودمجها الكامل، في مقابل رفض كوردي يتشبث بالحفاظ على استقلالية رمزية، خاصة في مناطق مثل دير الزور، والتأكيد على خصوصية وحدات حماية المرأة ضمن الهيكل الجديد.

وسط هذا الانسداد، طُرح اسم نيجيرفان بارزاني كوسيط مقبول من جميع الأطراف: علاقاته المتينة مع الولايات المتحدة تمنحه وزناً لدى التحالف الدولي، وتواصله الهادئ مع أنقرة يتيح له تهدئة المخاوف التركية من تمدد نفوذ SDF، بينما يملك معرفة دقيقة بالحساسيات الكوردية السورية بحكم التجربة الذاتية لإقليم كردستان.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن بارزاني تحرك في الظل لتأمين مساحة حوار مرنة تسمح بإعادة ترتيب العلاقة بين المركز السوري والمكونات الكوردية، بعيدًا عن منطق الإخضاع أو الانفصال. وتستند وساطته إلى نموذج الحكم الذاتي في كرردستان العراق، الذي قد يُعاد إنتاجه بشكل معدل داخل السياق السوري.

وتضيف المصادر أن بارزاني يسعى لتسوية تضمن وحدة الأراضي السورية مع الحفاظ على نوع من الحكم المحلي الفعّال، يراعي التركيبة العرقية والدينية المتنوعة، ويمنح الكورد والعرب والدروز والمسيحيين شعورًا بالشراكة الحقيقية.

كما لفت إلى أنه رغم أن نافذة الحل ما زالت ضيقة، إلا أن دخول بارزاني على خط الوساطة قد يكون بمثابة "فرصة أخيرة" لتفادي التصعيد في شمال وشرق سوريا، لا سيما في ظل تهديدات تركية متكررة بعمل عسكري، وشكوك أمريكية حيال جدية النظام السوري في تقديم ضمانات ملموسة.

في زمن الوساطات الصاخبة والرهانات الكبرى، يقدّم نيجيرفان بارزاني نموذجًا مختلفًا: رجل الظل الذي يعمل بهدوء، لكن بأثر قد يكون حاسمًا في تحديد ملامح سوريا ما بعد الحرب.