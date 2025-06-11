تقرير إسرائيلي: إنذارات أمنية بريطانية دفعت أميركا لإخلاء رعاياها من الشرق الأوسط

شفق نيوز/ ذكر موقع "واي نت" الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن بريطانيا أطلقت إنذاراً أمنياً حول منطقة الشرق الأوسط، تبعته أوامر وتوجيهات أميركية بإخلاء دبلوماسيين وأفراد من بغداد والكويت والمنامة.

وأشار التقرير الإسرائيلي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن الإنذار البريطاني "نادر"، وهو يتعلق بتصاعد التهديدات في مياه الخليج، وفي ظل مخاوف من تصعيد وشيك مع إيران.

وقبل صدور الإنذار الأميركي، فإن "وكالة عمليات التجارة البحرية" البريطانية التي تعتبر وكالة الأمن البحري لبريطانيا، هي التي أصدرت تحذيراً "غير عادي" اليوم الأربعاء، حيث تحدثت عن "توتر إقليمي متزايد" يمكن أن يؤدي إلى تصاعد النشاط العسكري ويشكل تهديدات مباشرة للبحارة في الخليج والمياه المحيطة به.

ولفت التقرير الإسرائيلي إلى أنه بعد وقت قصير من صدور تحذير "وكالة عمليات التجارة البحرية" البريطاني، فإن وكالة "رويترز" ذكرت أن الولايات المتحدة تستعد لإخلاء موظفي سفارتها في العراق بسبب ما وصفه المسؤولون بتهديدات أمنية متزايدة، مضيفاً أن العسكريين الأميركيين المتمركزين في البحرين قد يتم سحبهم مؤقتاً أيضاً.

في حين ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" لاحقاً أن وزارة الخارجية الأميركية قد سمحت بمغادرة الموظفين غير الأساسيين من سفارتيها في البحرين والكويت.

وتابع التقرير أن هذه الإنذارات جاءت في ظل مخاوف متزايدة من شن إسرائيل ضربة تستهدف منشآت نووية إيرانية، فيما حذر وزير الدفاع الإيراني الجنرال عزيز نصير زاده، من أنه في حال تعرضت بلاده لهجوم، فإن إيران ستستهدف القوات الأميركية في أنحاء المنطقة حيث أعلن أن "كل القواعد الأميركية في الدول المضيفة في متناول أيدينا، ولن نتردد في استهدافها".

وكانت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية حثت في تحذيرها السفن التجارية على توخي الحذر خلال إبحارها عبر الممرات البحرية الرئيسية، بما في ذلك الخليج وخليج عمان ومضيق هرمز بالقرب من إيران.

ترجمة وكالة شفق نيوز