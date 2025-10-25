تقرير: العراق يرغب بتكرار دور سويسرا في الوساطات الدولية

شفق نيوز- ترجمة خاصة

كشف موقع "سويس انفو" السويسري، يوم السبت، عن وجود مساع عراقية للتعلم من تجربة سويسرا في مجال العمل على حل النزاعات والوساطات.

وذكر الموقع في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "جهود سويسرا، محل اهتمام من العراق الذي يريد تأدية دور الوسيط في الشرق الاوسط".

وبحسب "سويس إنفو"، فإن وزير الخارجية السويسري اينياتسيو كاسيس، تناول في محادثاته مع المسؤولين العراقيين تقليد سويسرا الطويل في العمل كوسيط سري، وذلك في إطار جولته الإقليمية الهادفة إلى تعزيز النفوذ السويسري في المنطقة.

وأشار إلى أن كاسيس بحث مسألة جهود الوساطات الحميدة مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بغداد الخميس الماضي.

ونقل التقرير عن الوزير، كاسيس قوله إن "تجارب سويسرا، التي تمثل المصالح الدبلوماسية الأميركية في إيران، تثير اهتمام العراق"، مبيناً أن "سويسرا لديها مصلحة بأن تنقل معرفتها إلى المنطقة التي تنمو وحيث لم تعد قادرة على الحفاظ على جهودها لوحدها".

كما أوضح التقرير، أن "هناك حرصاً عراقياً للحفاظ على الاستقرار بعد سنوات طويلة من الصراع، يريد أن يصف نفسه كوسيط في المنطقة، على الرغم من التوترات الكامنة مع إسرائيل".

ولفت إلى تصريح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال افتتاح مبنى السفارة في بغداد بحضور نظيره السويسري، حيث أكد أهمية السلام والأمن في العراق، وذلك بعد غياب دام 33 عاماً، وكجزء من تعزيز الوجود السويسري في العراق.

وفي نفس السياق، أضاف التقرير، أن كاسيس خلال مختلف حركة نشاطه في العراق، تناول مراراً الزيادة بنسبة 9٪ في التجارة بين سويسرا والعراق منذ العام الماضي، وهو التقى بمستثمرين سويسريين في العراق، وسلط الضوء على السوق المزدهرة فيه، مشيراً إلى وجود تحديات كبيرة ما تزال قائمة حيث يشير المستثمرون إلى الإجراءات الإدارية المعقدة التي يشوبها الفساد، بالإضافة إلى أن الأنظمة المصرفية لم تستقر بعد، إلى جانب مشكلة الازدواج الضريبي بين البلدين.