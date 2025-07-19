تضامن روحي وصلاة.. بابا الفاتيكان "حزين" بعد فاجعة الكوت‎

شفق نيوز- ترجمة

أكد بابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر، يوم السبت، تضامنه الروحي وصلواته لذوي ضحايا فاجعة الكوت مركز محافظة واسط العراقية.

وجاء في برقية موقعة من قبل وزير الخارجية الكاردينال، بحسب موقع "فاتيكان نيوز"، أن البابا ليو وجه لأولئك الذين يعانون من آثار حريق في مركز تسوق عراقي "تضامنه الروحي"، و"يقدم الصلوات" لأولئك الذين لقوا حتفهم في المأساة.

وأعرب البابا ليو الرابع عشر، عن تقربه خاصة من المصابين في المأساة، وعائلات أولئك الذين فقدوا أحبائهم.

‎ووفق موقع الفاتيكان، فإن برقية موقعة من قبل وزير الخارجية الكاردينال بيترو بارولين، أكدت أن "الأب الأقدس" يصلي على أرواح المتوفين، ويقدم صلواته لموظفي الطوارئ الذين يواصلون تقديم المساعدة"، ويستدعي كل "البركات الإلهية للقوة والعزاء والسلام".

في مساء الأربعاء، 17 تموز/يوليو 2025، اندلع حريق هائل داخل مجمع تجاري في مركز مدينة الكوت بمحافظة واسط، ما أدى إلى مصرع وإصابة العشرات، وشهدت فرق الدفاع المدني صعوبات في عمليات الإخلاء والسيطرة على النيران بسبب تعقيد موقع الحريق وافتقار البناية لمتطلبات السلامة.

وأثارت الحادثة موجة غضب شعبي، حيث وجّهت انتقادات حادة إلى السلطات المحلية بسبب الإهمال في تطبيق معايير الأمان، لا سيما في الأبنية التجارية المكتظة، وتكرر الحديث عن تجاوزات عمرانية ومخالفات في منح التراخيص.

وعقب الحادثة، وجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة وزارة الداخلية لمحاسبة المقصرين وكشف ملابسات الحريق، مع تعهدات بالإعلان عن نتائج التحقيق أمام الرأي العام.