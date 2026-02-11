تساؤلات عدة.. مغنية كورية جنوبية تشتري مبنى السفارة العراقية السابق

شفق نيوز- ترجمة خاصة

كشفت الصحافة الكورية الجنوبية، عن إقدام مغنية كورية على شراء المبنى السابق للسفارة العراقية في سيول، في ظل غياب أي موقف رسمي من جانب السلطات العراقية، وتحديدا وزارة الخارجية.

وقد أوردت صحيفة "جونغآنغديلي الكورية"، خبرا مفاده أن المغنية الشهيرة جيني، عضو فرقة "بلاك بينك" الغنائية، اشترت مبنى فاخرا في حي هاننام، في منطقة يونغسان، في وسط العاصمة سيول، مقابل 20 مليار وون (13.8 مليون دولار)، في صفقة تمت في العام الماضي، وكشف النقاب عنها الان.

واشار تقرير الصحيفة الى ان جيني أشترت العقار في ايار/ مايو الماضي، لكن الاستحواذ على ملكية المبنى تمت في كانون الاول/ ديسمبر الماضي، وان الاموال دفعت بأكملها نقدا.

وبحسب التقرير، فان المبنى الذي استكمل تشييده في العام 1970، في هذه المنطقة المكتظة بمساكن السفراء، كان في السابق مقرا للسفارة العراقية في كوريا الجنوبية، وتبلغ مساحة العقار 595 مترا مربعا، اما مساحة طوابقه فتبلغ 551 مترا مربعا، علما بانه مؤلف من طابقين، الى جانب طابق سفلي.

لكن التساؤلات، التي طرحته الصحيفة، تتعلق بما اذا كانت المغنية الكورية الشهيرة، قد اشترت العقار من الجهات العراقية، وتحديدا من وزارة الخارجية العراقية التي تدير وتشرف على امتلاك الاراضي ومباني السفارات والقنصليات العراقية في الخارج، وهل لا تزال ملكية المبنى تعود الى الدولة العراقية ام انها قامت ببيعه سابقا، ولأي جهة، أم ان النظام السابق كان يستأجر المبني في سبيعنيات القرن الماضي، وهل ينتمي هذذا المبنى الى لائحة الأملاك والثروات العراقية الضائعة في انحاء العالم، ولم يتم استردادها.

وبين التقرير "بكل الاحوال، هذه تساؤلات لم تتم الاجابة عليها من جانب السلطات العراقية المختصة حتى الان"، مضيفة أن "المغنية جيني كانت استأجرت مبنى في حي هانانم دونغ في العام الماضي لاقامة مقر وكالتها الخاصة (أود أتيليه)، كما اشترت ايضا فيلا فاخرة داخل منطقة "UN Village " في العام 2023".