ترمب يتوعد خليفة خامنئي: لا إمكانية لنجاته

شفق نيوز- واشنطن

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، تعيين مجتبى خامنئي كمرشد لإيران، خليفةً لوالده علي خامنئي، الذي تم اغتيال في بداية الحرب، قائلاً: "ليس لديه أي فرصة حقيقية للبقاء".

وفي مقابلة مع قناة 13 الإسرائيلية، ترجمتها وكالة شفق نيوز، وصف ترمب اختيار الابن بأنه "خطأ فادح"، وأشار إلى أنه لا يستبعد مقاطعة نفط الجمهورية الإسلامية في المستقبل، لكنه أوضح أن "من السابق لأوانه مناقشة ذلك الآن".

وتابع أن مجتبى خامنئي، الذي عُيّن خليفةً لوالده علي خامنئي، "سيواجه صعوبة بالغة في البقاء".

وكان قد صرّح ترمب سابقاً لقناة "إن بي سي" بأن إيران ارتكبت "خطأً فادحاً" في هذا الاختيار، مضيفاً أنه "لا يستبعد مقاطعة نفط" الجمهورية الإسلامية، على الرغم من أنه "لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن ذلك".

تأتي تصريحات ترمب بعد تصعيده لهجته ضد خامنئي الابن خلال عطلة نهاية الأسبوع. ففي مقابلة مع قناة ABC News أمس، قال الرئيس إن الزعيم الجديد "لن يدوم طويلاً" إذا لم يحصل على موافقة الإدارة الأميركية. إلا أن ترمب امتنع في تصريحاته اليوم عن تكرار تهديداته السابقة بأنه سيضر بأي خليفة يُعيّن دون موافقته.

وفي الوقت نفسه، تطرق ترمب إلى التقارير التي تفيد بأن الإدارة تناقش إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى المنشأة النووية تحت الأرض في أصفهان لتأمين المواد الحساسة.

ونفى ترمب التقارير التي تتحدث عن نشر وشيك للقوات، وأوضح قائلاً: "لم يُتخذ أي قرار في هذا الشأن، وما زلنا بعيدين كل البعد عن ذلك".

وأعلنت إيران الليلة الماضية انتخاب مجتبى خامنئي مرشداً أعلى. وصرح علي لاريجاني، رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بأن "المرشد الأعلى الجديد قادر على قيادة البلاد في ظل الظروف الحساسة الراهنة"، ودعا إلى التوحد حوله.

وسُجلت أصوات مواطنين إيرانيين معارضين للنظام وهم يهتفون في الشوارع: "الموت لمجتبى". وجاء في بيان رسمي للحرس الثوري: "بأمرك يا خامنئي".