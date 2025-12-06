"تجربة متميزة" .. موقع دولي متخصص بالسياحة يدعو إلى زيارة العراق

شفق نيوز – ترجمة

دعا موقع دولي متخصص بالسياحة، اليوم السبت، إلى زيارة العراق لاكتشاف كنوزه الثقافية والتفاعل مع ناسه.

وقال موقع "السفر والسياحة" المتخصص في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، إن "مكانة العراق تتزايد عالمياً، كمركز للسياحة الثقافية، وهو ما ستعززه رحلات ثقافية أعلنت عن تنظيمها شركة بريطانية رائدة في قطاع السفر والسياحة تتضمن المواقع الثقافية والأثرية الفريدة في العراق، بما يساهم في الحفاظ على التراث الثقافي العراقي للأجيال القادمة أيضاً.

وبحسب الموقع، فإن شركة "ستيب ترافل"، المعروفة بتنظيم رحلات فريدة ومغامرة، أعلنت عن تنظيم رحلة سفر تتضمن جولة ثقافية إلى العراق، بقيادة المرشدة السياحية الشهيرة سيلفي فرانكيه، المعروفة بخبرتها وشغفها بالتراث العراقي وتاريخه الثقافي.

وأشار التقرير إلى أن هذه الرحلة توفّر للمسافرين فرصة استكشاف النسيج الثقافي والتاريخي الغني للعراق، وهي وجهة غالباً ما يتم إغفالها، لكنها تبرز الآن كموقع مهم للسياحة الثقافية، لافتاً إلى أن هذه الجولة تغوص عميقاً في تاريخ العراق العريق وفنونه وتراثه، وتوفر تجربة نادرة وفريدة لمن يرغب باستكشاف كنوز البلد المنسية منذ زمن طويل.

وأوضح التقرير أن العراق الذي ارتبط تاريخياً بالتحديات، يمثل مع أطلال آثاره القديمة ومواقعه التاريخية والمناظر الطبيعية الثقافية الغنية، يوفّر للمسافرين فرصة استكشاف واحدة من أقدم الحضارات في العالم، وأن الرحلة التي تنظمها "ستيب ترافل"، تمنح الزوّار منظوراً جديداً حول الأهمية الثقافية للعراق، ما يحوّله إلى خيار جذّاب لعشاق التاريخ والثقافة ومن يتطلّعون إلى تجربة فريدة.

وذكّر التقرير أن العراق موطن لبعض أهم المواقع التاريخية في العالم، وخصوصاً من حضارات بلاد ما بين النهرين القديمة، والتي وضعت الأسس للحضارة الحديثة، موضحاً أن لهذا السبب، فإن المرشدة الشهيرة سليفي ستصطحب المشاركين لاستكشاف المواقع الأثرية البارزة مثل مدينة بابل القديمة وأطلال أور وزقورة أور وغيرها، والتي تعكس الحضارات السومرية والاكدية والبابلية، ما يوفّر للمسافرين لمحة عن التاريخ الذي ساهم في صياغة الكثير من ملامح العالم القديم.

وبالإضافة إلى ذلك، فأن هذه الجولة السياحية، ستتضمن زيارات إلى المتحف الوطني في بغداد، والذي يضم واحدة من أهم مجموعات القطع الأثرية لحقبات بلاد ما بين النهرين، في البلد، بما في ذلك قطع من الامبراطوريات الآشورية والسومرية القديمة، وهي تشهد على التراث الثقافي الغني للعراق ومساهماته في التاريخ البشري، والتي غالباً ما يتم تجاهلها في روايات السفر السائدة.

ووصف التقرير المرشدة سيلفي بأنها فنانة مرتبطة ارتباطاً قوياً بالمشهد الثقافي والتاريخي للعراق، وهي تجلب إلى الجولة خبرتها في الفن والثقافة، ما سيوفّر منظوراً فريداً للرحلة وللمسافرين فهماً أعمق للتقاليد الفنية العراقية والتحديات التي واجهها البلد في الحفاظ على تراثه الثقافي، مشيراً إلى أن جولة سليفي ستتضمن زيارات إلى المعارض المحلية وورش العمل ومجتمعات الفنانين، ما يتيح فرصة للمسافرين للتواصل مع الفنانين العراقيين والتعرّف إلى أعمالهم، خصوصاً في ظل الانتعاش وإعادة الإعمار المتواصلين في العراق.

وبحسب التقرير، فإن من بين أبرز النقاط في هذه الرحلة الثقافية، هو التركيز على التفاعل المحلي والانغماس الثقافي، حيث تستهدف الجولة توفير تواصل أعمق مع الشعب العراقي وتقاليده، وتجاوز التجارب السياحية النموذجية، بينما سيكون بمقدور المسافرين الالتقاء بالحرفيين وقادة المجتمع المحليين، واكتساب نظرة ثاقبة على الحياة اليومية للعراقيين والمرونة التي اظهروها في إعادة بناء مجتمعاتهم.

وإلى جانب ذلك، ستتضمن الرحلة، زيارات إلى الأسواق التقليدية، كتلك الموجودة في قلب بغداد، وسيكون بإمكان المسافرين مشاهدة الثقافة المحلية النابضة بالحياة بشكل مباشر، بما في ذلك الأسواق الصاخبة، وسلعها المصنّعة يدوياً كالمنسوجات والفخار والمجوهرات، والتي تعكس التراث الحرفي الغني للعراق.

وتابع التقرير، أن الرحلة ستتيح فرصة التعرّف أيضاً إلى تقاليد الطهي الغنية في العراق، وتعريف الضيوف بنكهات مطبخه، و الاستمتاع بالوجبات في المطاعم المحلية والتعرّف إلى تأثيرات الطهي المتنوّعة.

ويرى التقرير أن كل ذلك سيسمح للمسافرين بتجربة العراق بطريقة تتخطى مشاهدة المعالم السياحية، ما يوفّر فهماً أكثر شمولية للهوية الثقافية لهذا البلد، معتبراً أن تنظيم هذه الرحلة الثقافية يأتي في ظل مرحلة محورية لصناعة السياحة في العراق.

كما أشار إلى الجهود المبذولة لتنشيط القطاع، ومحاولة العراق تأسيس نفسه ببطء وثبات كوجهة سياحية ثقافية، مضيفاً ان الإمكانات المتوفّرة للعراق جعلته أكثر شهرة كمركز للسياحة الثقافية على الساحة العالمية، وأن الجولة التي تقودها سيلفي تتيح استكشاف واحدة من أهم البلدان تاريخياً في العالم.