بنظام "TIR".. العراق "طريق سريع" من تركيا إلى الخليج

شفق نيوز- ترجمة خاصة

دشن العراق الى جانب تركيا والكويت، الطريق البري الجديد بينهم، وهو ما يشكل بحسب ما اعلنه "الاتحاد الدولي للنقل البري" الذي يتخذ من جنيف مقرا له، "انجازا كبيرا" من شأنه ان يخفض كثيرا من اوقات العبور ويعزز كفاءة ومرونة التجارة ويفتح الاسواق الخليجية الكبيرة امام تركيا عبر العراق.

واوضح الاتحاد الدولي للنقل، في تقرير نشره على موقعه الالكتروني، وترجمته وكالة شفق نيوز، أن شركة "هاسبايرك للنقل الدولي" التركية الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية، استكملت بنجاح اول شحنة باستخدام هذا الطريق الرابط ما بين تركيا والكويت عبر الاراضي العراقية، وذلك تطبيقا لنظام النقل البري الدولي"TIR" الذي يستهدف تسهيل حركة البضائع بريا عبر حاويات مختومة من قبل الجمارك في بلد المنشأ، مع ادنى درجة ممكنة من اجراءات التخليص الحدودية اثناء العبور.

وبحسب تقرير المنظمة الدولية، فقد غادرت 3 شاحنات محملة بالفواكه والخضراوات من تركيا ووصلت الى الكويت في غضون 4 ايام فقط، بموجب نظام "TIR"، وهو ما يمثل تحسنا كبيرا بالمقارنة مع الطريق البحري التقليدي الذي يستغرق 45 يوما.

ولفت التقرير، إلى ان الشاحنات المسجلة في نظام "TIR" عبرت الاراضي العراقية عبر منفذ العبدلي الحدودي، مستكملة اجراءاتها الجمركية في ميناء الصليبية الكويتي.

وتابع التقرير ان هذه الخطوة تمثل ايضا اعادة تفعيل لنظام "TIR" رسميا في الكويت، بتوجيه من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، وبدعم من الإدارة العامة للجمارك.

ونقل التقرير عن مديرة خدمات النقل البري الدولي في "TIR" بالاتحاد الدولي للنقل، تاتانيا ري بيليه، قولها: "انا فخورة جدا بالتأثير التحويلي الذي يخلقه نظام "TIR" في تسريع التجارة وتسهيلها وتأمينها"، مضيفة انه من خلال هذا المسار الجديد عبر العراق، والذي "يقلص وقت العبور بأكثر من 90%، يصبح بامكان المستهلكين الاستمتاع بمنتجات طازجة وعالية الجودة، وهو ما من شأنه تعزيز القدرة التنافسية لمشغلي النقل، ويحسن أمن التجارة عبر الحدود".

وبحسب تاتانيا بيليه، فان الاتحاد الدولي للنقل البري يشيد بالتعاون مع اعضائه والسلطات الوطنية بما يساهم في تحويل هذا الطريق التجاري الاستراتيجي الى واقع ملموس يدعم اعادة إعمار العراق".

ونقل التقرير، عن مالك شركة "هاسبايرك" التركية حسن بيرق، قوله انه "كنا نضطر في الماضي الى استخدام طرق طويلة وصعبة للوصول الى هذه المنطقة، لكن الان مع فتح العراق ابوابه أمام الاعمال التجارية، اصبح طريق النقل موثوقا، ووقت السفر اقصر، وتم تبسيط العملية بأكملها."

وبحسب بيرق كما نقل عنه التقرير، فان نظام "TIR"، خلق فرقا كبيرا بعدما اصبحت الاجراءات الجمركية اسرع بكثير وتقلصت فترات الانتظار الطويلة عند المعابر الحدودية، وهو "يحقق كفاءة حقيقية ليس فقط لنا، كشركات نقل، وانما ايضا لعملائنا، سواء كانوا من المصدرين أو المستوردين".

ونقل التقرير، عن بيرق قوله إن "الوصول المباشر الى اسواق تتمتع بامكانات عالية مثل الكويت والسعودية والإمارات عبر العراق، يمثل تطورا هائلا لقطاعنا، وانه فيما يتعلق شركات النقل الدولي التركية، فإن فتح هذا الطريق عبر العراق يخلق نقلة نوعية".

وختم التقرير، بالإشارة إلى أن نظام "TIR" بدأ تشغيله رسميا في العراق في الاول من نيسان/ابريل 2025.