بنس يصف تصريحات ترامب في السعودية بـ"الأمر المؤسف"

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، وهو من الجمهوريين، انتقد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي ندد فيها بالتدخلات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان، والاشادة بالسعودية ودورها.

وأشار التقرير الأمريكي، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن، بنس الذي كان نائبا لترامب خلال ولايته الأولى، وجه انتقدات ناعمة له، بعد أن اختتم قبل أيام جولة خارجية شملت السعودية وقطر والامارات، قائلا انه "لم يكن يوما من محبي فكرة انتقاد رؤساء امريكا لبلدهم وهم على ارض أجنبية".

وبحسب التقرير، فإن تصريحات بنس جاءت خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "أن بي سي" الامريكية، حيث قال إن "يكون الرئيس (ترامب) في السعودية ويقوم بالتشكيك في الحرب العالمية على الارهاب، ويصفها بانها أمة بناءة، وبأن ما جرى تدخلا غير مبرر، فانني اعتبر ذلك اساءة لاجيال من الامريكيين الذين ارتدوا الزي العسكري وواجهوا العدو في افغانستان والعراق".

وتابع بنس قائلا، بحسب ما نقل التقرير عنه، أن يلقي ترامب "هذا الخطاب في السعودية، حيث أن 15 من اصل 19 من خاطفي طائرات 11 أيلول/سبتمبر جاءوا منها، من دون ان نذكر (زعيم تنظيم القاعدة) أسامة بن لادن، فانني اعتبر ذلك أمرا مؤسفا".

وذكر ترامب خلال خطاب قوي اللهجة، القاه في العاصمة السعودية، بالتدخل الامريكي في العراق وافغانستان، واشاد بالسعودية ودول اخرى معتبرا انها ازدهرت من دون مساعدة من الولايات المتحدة، قائلا إن "روعة الرياض وابو ظبي لم تكن نتاج من يسمون ببناة الأمم او المحافظين الجدد او المنظمات غير الربحية الليبرالية، مثل هؤلاء الذين انفقوا تريليونات وتريليونات من الدولارات بلا جدوى من اجل تطوير كابول وبغداد ومدن اخرى كثيرة"، مضيفا أن "ولادة شرق اوسط حديث قد جاءت بفضل شعوب المنطقة انفسهم الذين يعيشون هنا منذ أجيال، ويطورون اوطانهم السيادية، ويتبعون رؤاهم الفريدة، ويرسمون مصائرهم بانفسهم على طريقتهم الخاصة"، وتابع ترامب قائلا متوجها الى الخليجيين قائلا إن "ما انجزتموه أمر لا يصدق".

وأشار التقرير إلى أن تصريحات ترامب اثارت انتقادات من عائلات بعض ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر، لافتا الى ان الحكومة السعودية تنفي تورطها في هذه الهجمات الارهابية على واشنطن ونيويورك قبل نحو عقدين من الزمن، إلا انه من المعتقد ان السعودية لعبت دورا متواطئا على الاقل.

ولفت التقرير إلى أن الرئيس الأمريكي مدح بشكل قوي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، الذي خلصت الحكومة الامريكية الى انه أمر باغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018، وذكر بما قاله ترامب بان بن سلمان "رجل مذهل. اعرفه منذ وقت طويل. لا يوجد احد يشببه. انا احبه كثيرا. احبه اكثر من اللازم".

وختم التقرير بالتذكير، بأن العلاقات بين بنس وترامب شهدت توترات بعد رفض بنس التدخل في اجراءات المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وما تلا ذلك من اقتحام المتظاهرين لمبنى الكونجرس في 6 كانون الثاني/يناير 2021.

إلا أن بنس برغم ذلك، وصف زيارة ترامب الشرق أوسطية، بانها "رحلة ناجحة جدا للاقتصاد الأمريكي"، في إشارة الى الصفقات الاستثمارية الكبيرة التي نجح ترامب في ابرامها مع السعودية وقطر والامارات.

ترجمة وكالة شفق نيوز