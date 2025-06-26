بـ118 مليون دولار.. عقد عراقي - أمريكي لتطوير مقاتلات أف-16

شفق نيوز – بغداد/ ترجمة خاصة

ذكر موقع "ديفينس إندستري يوروب" المتخصص بمجال التسليح، يوم الخميس، أن شركة "فيكتروس سيستمز" حصلت على عقد دفاعي أمريكي بقيمة 118 مليون دولار لدعم أسطول العراق من طائرات أف-16، مؤكداً ان الحكومة العراقية هي من مولت العقد بشكل كامل وبدفعة أولى بقرابة 58 مليون دولار.

ونقل الموقع في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، عن وزارة الدفاع الأمريكية "إعلان توقيع عقد مع شركة فيكتروس سيستمز المحدودة لتقديم الدعم التشغيلي لأسطول طائرات لوكهيد مارتن إف-16 سي/ دي فايتينغ فالكون المقاتلة متعددة المهام العراقية".

وأوضح أن "الاتفاقية التي تبلغ قيمتها القصوى 118 مليون دولار أمريكي أبرمت، في إطار برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية (FMS) بناءً على طلب مباشر وتمويل من الحكومة العراقية".

وأضاف اتقرير، أنه "تم صرف دفعة أولى بقيمة 57.8 مليون دولار أمريكي عند التوقيع، وجميع الأموال من العراق، وستتولى شركة فيكتروس خدمات الدعم في قاعدة الشهيد علي فليح الجوية في العراق، ومن المقرر أن تستمر العمليات حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2026".

وأشار إلى أن "سلاح الجو العراقي، الذي يشغّل 34 طائرة من طراز F-16C/D Fighting Falcons من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، يعتمد على المقاولين الأمريكيين في الصيانة والدعم اللوجستي، وتجلى هذا الاعتماد جلياً في عام 2020، عندما أدى انسحاب الموظفين الأمريكيين بسبب توتر العلاقات بين بغداد وواشنطن إلى تراجع الجاهزية العملياتية للأسطول".

وبحسب التقرير، "انخفض عدد طائرات إف-16 الجاهزة للمهام من 20 طائرة في الربع الأول من عام 2020 إلى خمس طائرات في وقت لاحق من ذلك العام، وقد أدت عودة المتخصصين الأمريكيين إلى قاعدة بلد الجوية في أيلول/ سبتمبر 2020 إلى تحسين توافر الطائرات ونشاط العمليات بشكل ملحوظ".

وأوضح أن "العراق طلب في الأصل 36 طائرة من طراز F-16C/D Block 52+ من خلال عقدين من عقود البيع العسكري، وتم تسليمها بين عامي 2014 و2017، وفُقدت طائرتان في حوادث تدريب في الولايات المتحدة، حيث كان الطيارون العراقيون يتلقون التدريبات".

ونوه إلى أن "العراق طلب في البداية شراء ما يصل إلى 96 طائرة إف-16، ورغم عدم تأكيد أي طلبات جديدة حتى الآن، إلا أن إمكانية شراء المزيد من الطائرات من الولايات المتحدة ما تزال قائمة".

