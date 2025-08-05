بغداد تمتلك "مفاتيح الفصائل".. تقرير أمريكي: إيران أضعف من التمسك بالعراق

شفق نيوز- ترجمة خاصة

رأت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن العراق الذي شهد 20 هجوماً بالطائرات المسيرة مؤخراً على مواقع الطاقة، خصوصاً في إقليم كوردستان، بمقدوره كبح جماح الفصائل المدعومة من طهران، لكنه يرفض ذلك منذ سنوات، فيما أكدت أن هناك فرصة ممكنة حالياً أمام بغداد لأن طهران "ضعيفة" وليس بإمكانها الاستمرار في السيطرة كما في السابق.

وذكرت المجلة في تقرير بعنوان "هل يستطيع العراق وقف هجمات الطائرات المسيرة المدعومة من إيران؟"، ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "الهجمات الأخيرة بطائرات مسيرة في إقليم كوردستان أعادت تسليط الضوء على قضية الميليشيات المدعومة من إيران".

وبحسب التقرير، فإن "هذه الهجمات التي وصل عددها مؤخراً إلى نحو 20 هجمة، أثارت غضب المسؤولين في واشنطن"، مذكّراً بالاتصال الأخير بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والذي شدد فيه على أهمية محاسبة الحكومة للجناة ومنع وقوع هجمات في المستقبل، إضافة إلى أهمية دفع بغداد رواتب إقليم كوردستان، واستئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا.

واعتبر التقرير أن "هجمات الطائرات المسيرة هذه تشكل مثالاً على عجز بغداد عن السيطرة على الجماعات المسلحة داخل البلد"، لافتاً إلى أن "سلطات إقليم كوردستان حمّلت المسؤولية للميليشيات المدعومة من إيران والمنضوية في الحشد الشعبي، وأن الوزير الأمريكي روبيو يؤيد هذا التقييم".

وأوضح أن "العراق يمتلك القدرة على كبح جماح الميليشيات، لكنه يرفض ذلك منذ سنوات"، مشيراً إلى أن "العضو الجمهوري في الكونغرس جو ويلسون قال في 29 تموز/ يوليو الماضي إن الميليشيات الإيرانية تطلق المزيد من الطائرات المسيرة ضد أصدقائنا الأعزاء في إقليم كوردستان، وللأسف يتم تمويل بغداد من أموال دافعي الضرائب، والتي بدورها تمول الميليشيات الإرهابية التي تهاجم حكومة إقليم كوردستان".

وأضاف "لا يمكن التسامح مع هذا الأمر بعد الآن، وسأعمل على حظر التمويل للعراق بينما يمول هذه الميليشيات الإرهابية".

ولفت التقرير إلى أن "هجمات الميليشيات على البنية التحتية للطاقة في إقليم كوردستان تأتي في وقت يحاول فيه العراق الضغط على الإقليم فيما يتعلق بالرواتب وعقود الطاقة، كما أن الهجمات استمرت بعد أن خاضت إيران حرباً استمرت 12 يوماً مع إسرائيل".

وبين أن "إيران وحلفاءها في بغداد يسعون في هذا السياق العدائي إلى استخدام الميليشيات لتهديد من يعتبرونهم شركاء للولايات المتحدة في كوردستان، حيث تتمركز قوات أمريكية في إطار مهمة (العزم الصلب) لمحاربة تنظيم داعش".

وتابع التقرير أن "من مصلحة بغداد وقف هجمات الميليشيات والتعاون مع القوات الأمريكية، إلا أن السلطات العراقية أظهرت حتى الآن عدم استعدادها لمواجهة هذه الجماعات"، مضيفاً أنه "بعد الهزيمة التي منيت بها إيران في الحرب مع إسرائيل، وبعد الغارات الأمريكية التي أدت إلى وقف إطلاق النار، فإن من الواضح أن طهران قلقة بشأن دورها في المنطقة".

ووفقا للتقرير، فإن "إيران شهدت انتكاسات في سوريا مع سقوط نظام الأسد، وكذلك في لبنان مع إضعاف حزب الله، وهي لا تريد أن ترى أذرع وكلائها في العراق يتم قصها".

وختم التقرير بالقول إنه "برغم كل ذلك، هناك فرصة سانحة في هذه المرحلة، حيث ليس بإمكان إيران الضعيفة أن تأمل في السيطرة على العراق مثلما فعلت في الماضي"، مبيناً أن "طهران تدرك أن ميليشياتها ليس بمقدورها السيطرة على العراق إلى الأبد".