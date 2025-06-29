بعد ضربه إيران.. ترامب أخرج الولايات المتحدة من "صدمات العراق"

شفق نيوز – ترجمة خاصة

خرجت الولايات المتحدة من التجربة العراقية، وانهت شللا كان يرافقها، وذلك بعد مشاركتها في الضربات العسكرية على إيران، حيث اظهرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمكن من انتشال الولايات المتحدة من صدمات حرب العراق، وذلك بحسب ما خلص له تقرير بموقع "ذا ديلي سيغنال" الأمريكي.

واوضح الموقع الأمريكي في تقريره، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "الولايات المتحدة من خلال قصفها للمنشآت النووية الايرانية في فوردو واصفهان ونطنز، جعلت العالم اكثر أمنا على المدى الطويل، غير ان ذلك يعكس لجوء واشنطن إلى اعادة ضبطها لسياستها الخارجية، والتي تعبر عن رفض ترامب كلًا من سذاجة "المحافظين الجدد" وقصر نظر الانعزاليين.

وبرغم استياء انصار اللاتدخل، قال التقرير، إن ترامب أصبح مدركا للحدود الجدية للعملية الدبلوماسية مع الاسلاميين، مذكرا بأن طهران جرى منحها عقودا للتوصل الى اتفاق، الا انها كانت مهتمة اكثر بامتلاك سلاح نووي، مضيفا أن "ترامب ادرك ايضا ان الدبلوماسية بلا وجود خطوط حمراء مدعومة بالقوة، لا فائدة منها حيث أن قادة ايران، من المتشددين والمعتدلين، ظلوا طوال عقود يتجاهلون التزاماتهم من دون ان يواجهوا اي عواقب".

ورأى التقرير، أنه لمجرد أن "الولايات المتحدة جرى خداعها بشأن مدى تطور برنامج اسلحة الدمار الشامل العراقي، لا يعني انه لا توجد دول اخرى تسعى للحصول على هذه الاسلحة"، مشيرا الى أن "إيران لم تكن تخفي نواياها كثيرا، وانها بلد اعتدى على الاميركيين طوال 45 عاما"، مشيرا في هذ الاطار الى مشاهد الرهائن الاميركيين في ايران والتفجير الدموي في بيروت والجنود الامريكيين القتلى او المشوهين بسبب العبوات الناسفة الايرانية الصنع.

واعتبر أن "كل هذا كان يجب ان يكون غير مقبولا، إلا أن الإيرانيين جعلوا من كل رئيس امريكي منذ بيل كلينتون، اضحوكة فيما يتعلق بالقضية النووية".

ولهذا، اعتبر التقرير ان ترامب ادرك الان ان ايران ليست العراق، مشيرا الى انه لم يعد هناك كثيرون يجادلون بان تجربتنا في فرض حكومة ديمقراطية على دول اسلامية قد فشلت، حيث ان لا افغانستان ولا العراق، تطورتا الى ما يشبه الدول الحرة، أما فيما يتعلق بايران، فانها "لم تكن يوما مشروعا جديدا للهندسة الاجتماعية".

وبحسب التقرير فان هدف ترامب الواضح من ايران، هو منعها من امتلاك اسلحة نووية، مضيفا أن "حليفنا القديم (اسرائيل) قام بالجزء الاكبر من العمل، اذ اضعف قدرات ايران العسكرية بشكل كبير، ثم انجزت الولايات المتحدة المهمة دون وقوع خسائر امريكية".

واشار إلى ان فشل مشاريع بناء الدول من قبل قوى اجنبية، جعل العديد من الاميركيين متشائمين ومذعورين، لافتا الى الذعر الكبير الذي أثاره ترامب عندما نشر أنه برغم ليس صحيحا سياسيا استخدام مصطلح "تغيير النظام"، الا انه "اذا لم يكن النظام الايراني الحالي قادرا على جعل ايران عظيمة مجددا، فلماذا لا يكون هناك تغيير للنظام؟؟؟ اجعلوا ايران عظيمة مجددا".

واستبعد التقرير، أن يكون ترامب قد قصد ان الولايات المتحدة تفكر في تنصيب حكومة جديدة في ايران بالقوة، وهو على الأرجح كان يحاول اخافة النظام الإيراني لاجبارهم على القبول بوقف لاطلاق النار، حيث ان ان القيام بغزو ايران كان سيتطلب حشدا ضخما للقوات وتحركات كبيرة للاصول العسكرية، ولم تكن هناك اية مؤشرات على وجود خطة كهذه، كما لم يقترح احد مثل هذا الامر، بالاضافة الى انه لا تتوفر ارادة شعبية تدعم ذلك.

وبرغم ان التقرير، اشار الى ان الاسرائيليين تحدثوا ايضا عن "تغيير النظام"، الا انه اعتبر ان اثارة الذعر والقلق تمثل جانبا من الحرب النفسية، حيث ان اسرائيل تواجه عدوا يهدد وجودها باستمرار، ومن الطبيعي ان تحاول تدميره.

وتابع التقرير، انه من الطبيعي ان ترغب الولايات المتحدة في وجود حكم اقل تطرفا وعدوانية في ايران، مضيفا أنه "لمجرد ان العراقيين رفضوا افكارنا لا يعني ان هذه الافكار ليست جديرة بالاهتمام، او اننا لا يجب ان نساعد هؤلاء الذين يتبنونها بشكل حقيقي"، داعيا الى "عدم الوقوف في طريق الايرانيين اذا كان لديهم الوسائل والقدرة على اسقاط نظام استبدادي وتشكيل حكومة اقل زعزعة للاستقرار، برغم انه امر غير مرجح".

لكنه أكد على أن "الاكثر اهمية هو ان ترامب يدرك ان القوة العظمى لا تتصرف كأنها خائفة حين يتم تهديدها، وانما يجب ان يخاف الآخرون منها"، مضيفا انه "يبدو ان الولايات المتحدة قد نسيت قوتها بعد فشل حرب العراق، والتي اقنعت جيلا كاملا بانه حتى النزاعات المحدودة، قد تدفعنا نحو حرب عالمية ثالثة"، مشيرا الى ان الولايات المتحدة "اذلت عدوها وحرمته من فرصة امتلاك السلاح النووي".

ومع ذلك، خلص التقرير الامريكي الى القول انه "ليس لدينا ادنى فكرة عن كيفية نهاية كل هذا على المدى الطويل، لكن ما نعرفه هو ان الولايات المتحدة لم تعد مشلولة بسبب الماضي".

ترجمة وكالة شفق نيوز