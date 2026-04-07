بريطانيا تسحب قواتها وتلغي نشر عسكريين في العراق خشية تحولهم أهدافاً لإيران

شفق نيوز- ترجمة خاصة

كشفت صحيفة آي البريطانية، عن إجلاء عسكريين بريطانيين من مهامهم في العراق، على خلفية تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري، أن وزارة الدفاع البريطانية قامت بسحب عدد من أفرادها من العراق، كما ألغت نشر قوات كانت مقررة للمشاركة في تدريبات عسكرية ضمن عمليات مكافحة تنظيم داعش.

وأوضح المصدر، وفق الصحيفة، أن القرار جاء نتيجة "ارتفاع مستوى المخاطر"، سواء على صعيد سلامة الأفراد أو المخاطر الاستراتيجية المرتبطة بوجود قوات بريطانية ضمن منظومة العمل العسكري الأمريكي، ما قد يجعلها عرضة للاستهداف.

وبحسب التقرير، فإن القوات البريطانية في العراق سبق أن أسقطت طائرات مسيّرة إيرانية خلال المواجهات الأخيرة، فيما اقتربت إحدى الضربات من مواقعها لمسافة لا تتجاوز 400 متر الشهر الماضي.

وأشار التقرير، إلى أن حلف حلف شمال الأطلسي (الناتو) كان قد اتخذ خطوة مماثلة الشهر الماضي، بسحب بعثته الاستشارية من العراق، ونقل مئات من عناصره إلى قواعد في أوروبا، عقب هجمات استهدفت قوات حليفة في شمال البلاد.

وتنتشر قوات بريطانية ضمن مواقع استراتيجية في الشرق الأوسط، من بينها قاعدة بحرية في البحرين تضم نحو 300 عنصر، إضافة إلى مشاركة نحو 200 جندي في دعم القوات العراقية والكوردية عبر التدريب والاستشارة.