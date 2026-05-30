بتمويل دولي.. مشروع نقل صغار المزارعين في دهوك إلى "كبار البائعين"

شفق نيوز- ترجمة خاصة

حقق مزارعون عراقيون ولاجئون في محافظة دهوك، أرباحا إضافية بزيادة بلغت 48%، وذلك بفضل فكرة ممولة من جهات دولية وأوروبية وعراقية، أتاحت لهم تصريف منتجاتهم والوصول إلى المشترين بشكل مباشر وبأسعار أفضل.

وقد أصدرت مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، تقريرا ترجمته وكالة شفق نيوز، حول فكرة منشأة جديدة لبيع منتجات المزارعين مباشرة بأسعار أفضل إلى بائع تجزئة كبير للمرة الأولى، افتتحتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وذكر التقرير أنه عندما وصلت شحنة من 1.5 طن من البطاطا إلى متجر كارفور في دهوك، جرى بيعها في غضون 24 ساعة، وصار العملاء يطلبون المزيد حيث تم طلب 3 أطنان إضافية وتسليمها، وبيعت بنفس السرعة.

وأوضح التقرير أن هذا البيع كان بمثابة أول معاملة تجارية من خلال مركز Faida Aggregation Hub، وهو مرفق يجمع فيه المزارعون اللاجئون والنازحون والمضيفون منتجاتهم للوصول إلى المشترين الذين لا يمكنهم الوصول إليهم بمفردهم.

ووصف التقرير المركز بأنه أكثر من مجرد منشأة مستقلة، حيث يعتبر جزءا من نهج الربط الممنهج للأسواق وصغار المنتجين والبيع بالتجزئة، مع تعزيز معايير الجودة وإقامة علاقات دائمة بين المشتري والمورد.

وأشار التقرير إلى أن مدينة دهوك استضافت مئات الآلاف من النازحين داخليا الذين هربوا من العنف في أماكن أخرى من العراق، بالإضافة إلى اللاجئين من سوريا، ويعتبر إيجاد عمل ودخل ثابتين من بين أكبر التحديات التي يواجهونها.

وتابع التقرير انه بالنسبة لهؤلاء المزارعين، فإن المركز يعتبر بمثابة نعمة مالية، حيث أنه بالمقارنة مع البيع من خلال قنوات البيع بالجملة التقليدية، فإن المزارعين يحققون ما يصل إلى 48 % أكثر للكيلوغرام الواحد.

ولفت التقرير إلى أن ما هو متميز يبدأ قبل أن يغادر الإنتاج المزرعة، ففي المركز، يتم فرز البطاطا وتصنيفها وغسلها وتعبئتها بشكل احترافي والاحتفاظ بها في تخزين بارد على المدى القصير، وذلك وفقا للمعايير المتفق عليها مع المشترين مسبقا. مضيفاً أن خسائر ما بعد الحصاد تراجعت.

وبحسب التقرير، فإنه من النادر أن يتوفر هذا المستوى من جودة البطاطا في السوق، حيث يتم غسله وتعبئته بشكل احترافي، حيث نقل التقرير عن أحد أعضاء فريق كارفور في دهوك قوله إن "3 أطنان تم تسليمها الأسبوع الماضي بيعت في غضون 24 ساعة، ويطلب العملاء بالفعل نفس المنتج بمعايير الجودة ذاتها".

ولفت التقرير إلى أن المزارعين يتلقون أيضا تدريبا على التعامل مع ما بعد الحصاد والمهارات التجارية الأساسية، والوصول إلى أسعار السوق في الوقت الفعلي.

وبحسب التقرير فإن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قامت ببناء المركز في العام 2025 بدعم من الولايات المتحدة، وافتتح في تشرين الأول/أكتوبر، لكي يجمع بين اللاجئين والنازحين ومزارعي المجتمع المضيف.

وتابع التقرير بالقول أن المبادرة تعكس نموذج التجارة الشاملة لمركز التجارة الدولية، الذي يجمع بين البنية التحتية وبناء القدرات وشركات القطاع الخاص، لدمج المنتجين الضعفاء في الأسواق المستدامة ذات القيمة الأعلى.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن هذا العمل جزءا من "مشروع وظائف" لبناء التنمية الشاملة المستدامة الذي ينفذه مركز التجارة الدولية بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع مديرية دهوك للزراعة والمجلس النرويجي للاجئين.