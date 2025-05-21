بتكوين إيران يستهلك طاقة 4 محطات نووية.. طهران تستعد لانقطاعات كهربائية

شفق نيوز/ حذر محمد الله داد، معاون مدير قسم النقل والتجارة الخارجية في شركة "توانير" الإيرانية، من تفاقم أزمة الكهرباء في البلاد نتيجة الاستخدام غير القانوني والمفرط لمعدات تعدين العملات الرقمية، كاشفاً عن اكتشاف 5000 جهاز تعدين جديد خلال شهر أيار/مايو فقط، تستهلك مجتمعة طاقة تعادل أربعة أضعاف إنتاج محطة بوشهر النووية.

وفي تصريح بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، أوضح الله داد أن محطة بوشهر تولد نحو 1000 ميغاواط، في حين أن استهلاك الأجهزة المكتشفة يعادل ما تنتجه أربع محطات نووية بهذا الحجم، قائلاً إن "هذا الاستهلاك يعادل أيضاً ما تحتاجه ثلاث إلى أربع محافظات صغيرة في إيران".

وأشار الله داد إلى أن استهلاك أجهزة التعدين غير القانونية بلغ نحو 2500 ميغاواط، وهو ما يعادل استهلاك ربع مليون جهاز، محذراً من أثر هذا الضغط على استقرار الشبكة الكهربائية، خاصة في فصل الصيف الذي يشهد ذروة في الطلب على التبريد والاستخدام الزراعي.

وقال المسؤول الإيراني إن الشركة قد تضطر آسفة إلى قطع الكهرباء عن بعض المناطق السكنية لتأمين إمدادات كافية للمرافق الحيوية كالمستشفيات، والمؤسسات الصناعية والزراعية، مقدماً اعتذاراً للمواطنين عن هذه الإجراءات المحتملة.

وأكد الله داد أن الاستهلاك غير القانوني يتسبب أيضاً بحرائق في بعض المدن، نتيجة الحرارة المرتفعة التي تولدها هذه الأجهزة، لافتاً إلى أن العديد منها يُستخدم داخل المنازل، والمزارع، والمراكز التجارية، ما يزيد من المخاطر الأمنية والبيئية، بما في ذلك التسبب بمشاكل تنفسية للسكان المجاورين.

وأضاف: "استخدام هذه الأجهزة خارج المناطق الصناعية يُعد تهديداً خطيراً، ويتسبب في اختلالات حادة في شبكات الكهرباء المنزلية".

وحثّ المسؤول على تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية والرقابية، والمواطنين، للحد من هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن نسبة الاكتشافات ارتفعت مؤخراً بفضل التعاون الشعبي، الذي شمل الإبلاغ عن المخالفين مقابل مكافآت رمزية للجيران المتعاونين.

وختم الله داد بالقول إن استمرار هذه الممارسات يُعد مؤشراً على ضعف البنية التحتية للرقابة، داعياً إلى إجراءات أكثر صرامة وتنظيمية، لضمان استقرار الكهرباء خلال أشهر الصيف الحاسمة.

ترجمة شفق نيوز