باكستان تتحرك على طالب تعلّم صناعة القنابل عبر حساب "إنستغرام" عراقي

شفق نيوز/ قضت محكمة مكافحة الإرهاب في مدينة لاهور الباكستانية، بالسجن لمدة عامين وستة أشهر بحق طالب جامعي باكستاني، بعد إدانته بتعلم صناعة المتفجرات من خلال منصات التواصل الاجتماعي، من بينها حساب على "إنستغرام" يعود لمستخدم عراقي.

وذكرت صحيفة ديكان هيرالد الهندية، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن المحكمة فرضت أيضاً غرامة مالية بقيمة 50 ألف روبية على الطالب المدان، ويدعى حنان عبد الله، وهو طالب في برنامج دراسات الموارد البشرية في جامعة ناروال بإقليم البنجاب.

وبحسب وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية، فإن المتهم كان يستخدم حساباً على إنستغرام باسم "ابن عبد الله الباكستاني" منذ عام 2022، حيث تواصل من خلاله مع حساب عراقي يُدعى "Professional Cook 67"، بهدف الحصول على معلومات مفصلة حول صناعة القنابل في المنازل.

وكشف التقرير أن عبد الله تلقى إرشادات حول كيفية تصنيع عبوات ناسفة باستخدام مواد كيميائية خطرة مثل نترات الأمونيوم، الكبريت، الفحم، ومسحوق الأمونيوم، مشيراً إلى أن المحادثات كانت تحت مراقبة الجهات الأمنية التي تمكنت من تتبع البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب الباكستاني وتوثيق تفاعلاته مع المستخدم العراقي.

ووفقاً للنيابة العامة، فإن عبد الله أقام أيضاً تواصلاً مع جماعات محظورة عبر منصات التواصل، بما في ذلك "فيسبوك"، بهدف جمع معلومات عن تصنيع المتفجرات، في وقت كانت فيه الأجهزة الأمنية قد أطلقت تحذيرات متكررة بشأن نشاط الجماعات الإرهابية على الإنترنت.

ورغم اعترافه بجمع معلومات حول تصنيع القنابل، قال عبد الله في إفادته أمام المحكمة إنه فعل ذلك بدافع "الفضول فقط"، وليس بنية تنفيذ أي عمل إرهابي.

وكان عبد الله قد أُفرج عنه بكفالة خلال فترة التحقيق، لكنه أُعيد إلى السجن فور صدور الحكم ضده بالسجن والغرامة.