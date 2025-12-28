"الوارد الأميركي".. سيارات مسروقة تصل العراق عبر شبكة تهريب دولية

شفق نيوز- ترجمة خاصة

تتفاعل قضية شبكة تهريب السيارات من ولاية ميشيغان الأميركية الى الشرق الاوسط، وتحديدا الى العراق ودبي، حيث كشفت السلطات الفيدرالية ان ظاهرة سرقة السيارات تتصاعد وبلغت آلالاف، وأن المجرمين يتزايد اعتمادهم على الشباب الصغار لتنفيذ عمليات السرقة، وذلك بحسب تقرير لموقع "فوكس نيوز" الأميركي.

وذكرت "فوكس نيوز"، في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، بأن محكمة فيدرالية وجهت في أيلول/ سبتمبر الماضي، اتهامات لـ8 اشخاص بتهمة إدارة عملية سرقة سيارات وتهريب دولي في مدينة ديترويت، مشيرة الى ان لائحة الاتهام تضم 12 تهمة، حيث تآمر المتهمون الـ8 مع آخرين ايضا لتنسيق عمليات تسليم السيارات المسروقة في احد 4 مواقع تجارية او صناعية في منطقة ديترويت الكبرى، حيث كان افراد العصابة يضعون سيارتين مسروقتين على الاقل في حاويات شحن ثم يرسلونها الى مدن ساحلية قريبة عبر الشحن البري او السكك الحديدية.

وبحسب لائحة الادعاء فانه مع وصول الحاويات الى مدن ساحلية عدة، يتم شحن الحاويات التي تنقل السيارات الى الخارج.

ونقل التقرير عن ضابط شرطة ديربورن دانيال بارتوك قوله، إنه "جرى شحن العديد من السيارات الى الشرق الاوسط، بما في ذلك مواقع مثل العراق ودبي".

وأشار التقرير الأميركي إلى أن المدعين الفيدراليين حددوا هويات المشتبه بهم وهم: حيدر الحيدري (41 عاما)، وكرار النقاش (43 عاما)، وعباس العثمان (42 عاما)، ومحمد الحلو (36 عاما)، ومصطفى الفتلاوي (46 عاما)، وتيريل ديفيس (33 عاما)، وديفيد روشينسكي ويليامز (32 عاما)، ومحمد العبودي (35 عاما).

ونقل التقرير عن مسؤول في وحدة التحقيقات الامنية الداخلية التابعة لادارة الهجرة والجمارك في ديترويت ماثيو ستينتز، قوله ان "جهودنا اسفرت عن استعادة اكثر من 350 مركبة مسروقة، وخلف كل سيارة مسروقة هناك ضحية"، مضيفا أن ضباط التحقيق وتطبيق القانون مستمرون "ببذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه العمليات التي تضر بحياة المواطنين الاميركيين".

وبحسب التقرير، فإن لائحة الاتهمات هذه تعكس حلقة جديدة في سلسلة تصاعد سرقات السيارات في كل انحاء ميشيغان خلال السنوات الأخيرة، حيث تظهر بيانات وزارة العدل في الولاية انها شهدت في العام 2023، نحو 28,408 حالة سرقة سيارات جرى الابلاغ عنها، في حين يمثل هذا الارتفاع زيادة بنسبة 4.1% في السرقات بالمقارنة بالعام الذي سبقه، وارتفاعا بنسبة 48.4% مقارنة ببيانات السنوات الخمس الماضية.

كما نقل التقرير عن خبير تحديد السيارات المسروقة ورقيب المباحث المتقاعد في شرطة ميشيغان، كايل ماكافي، قوله إن "ديترويت مدينة ساحلية، حيث يمكنك وضع اي شيء في حاوية شحن، وسيصل الى الميناء في وقت قصير جدا"، مضيفا ان عصابات الجريمة المنظمة تعمد غالبا الى السيارات من ساحات المصانع او من السيارات المتوقفة في الشوارع، فيما يلجأ بعض المجرمين الى تجنيد الشبان الاحداث، بالنظر الى ان العقوبات القانونية اقل صرامة فيما يتعلق بالقاصرين.

وبحسب ماكافي، كما نقل التقرير، فانهم "يدفعون للاحداث مبالغ زهيدة جدا لنقل هذه السيارات الى اي مكان يريدون بيعها فيه. ويقومون بازالة اي اجهزة تتبع، وقد يقطعون السيارة الى اجزاء لوضعها في حاوية شحن تحت مسمى قطع غيار سيارات، وعند وصولها الى وجهتها، قد يعيدون تجميعها".

وتابع ماكافي قائلا انه بمجرد وصول حاوية الشحن الى الميناء، فغالبا ما يقوم المجرمون بتزوير سجلات الشحن لتضليل المسؤولين بشأن محتوياتها حيث انهم قد يقولون انها أثاث منزلي بينما قد تحتوي على خمس سيارات.

واشار الى ان هذه العملية تجعل من شبه المستحيل على السلطات التحقق من محتويات كل حاوية من ملايين الحاويات التي تمر عبر كل ميناء سنويا، حيث غالبا ما تنسق جماعات الجريمة المنظمة داخل الولايات المتحدة مع مجرمين دوليين.

ولفت التقرير الى ان ارتفاع سرقات السيارات في كل انحاء ميشيغان، أجبر مسؤولي الولاية على انشاء فرقة عمل مكافحة الاحتيال في السيارات.

يشار إلى أن العراق يزخر بسيارات "الوارد الأميركي"، التي يتم استيرادها عبر مزاد بيع السيارات، وتكون غالبا قد تعرضت لحادث أو بدونه، وتصل العراق عبر طرق مختلفة، أما للموانئ العراقية في البصرة أو للمنطقة الحرة في الأردن وتشحن برا.

وهذه السيارات بعضها يكون دون موديل الاستيراد المحدد من العراق، فتدخل بطرق ملتوية وباوراق مزورة، أو تسجل كقطع غيار وتباع داخل العراق بلا لوحات مرورية رسمية، أو تكون ضمن الموديل المحدد وتدخل بشكل شرعي ويتم تسجيلها في دوائر المرور.