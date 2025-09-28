المصممة لارا دزيي تسحر ميلانو بألوان وثقافة كوردية في أسبوع الموضة العالمي (صور)

شفق نيوز- ترجمة خاصة

في حدث يعد من أبرز المحطات السنوية في عالم الموضة، أبهرت المصممة الكوردية المعروفة لارا دزيي جمهور أسبوع الموضة في ميلانو لموسم ربيع وصيف 2026، من خلال مشاركتها بمجموعة تصميمات جديدة حملت عنوان "ميلانو المسحورة"، وقدمت من خلالها مزيجاً فريداً من الإبداع الفني والرمزية الثقافية الكوردية.

فأمام جمهور ضمّ إعلاميين عالميين وضيوفاً من مختلف أنحاء العالم، بينهم زوار من أمريكا، وأستراليا، والسعودية، ودبي، استعرضت لارا دزيي 30 تصميماً متنوعاً، استوحت كل واحد منها من قصة أو رمز من التاريخ والثقافة الكوردية، واستغرقت المصممة تسعة أشهر في إعداد هذه المجموعة التي أرادت من خلالها، على حد تعبيرها "إغراق ميلانو بألوان وقصص كوردية".

بدأ العرض بتصميم استثنائي مستوحى من قلعة أربيل القديمة، حيث قالت دزيي في تصريحات للاعلاميين: "كان من المهم أن أبدأ بتصميم قوي. قلعة أربيل رمز نحبه جميعاً، ولذلك كانت بمثابة مرآة كوردية افتتحنا بها العرض، من خلال تصميم يعكس فخامة وعراقة قلعتنا".

وامتدت التصاميم لتشمل رموزاً متعددة، أبرزها تصميم خصصته لعيد النوروز، وصفته بأنه "انعكاس لبهاء وتناغم الإنسان مع الطبيعة".

كما تضمنت المجموعة تصاميم مستلهمة من روجهلات (كوردستان الشرقية)، وشخصية شاهزنان "عشتار" الأسطورية، وحبسة خان النقيب، بالإضافة إلى إشارات إلى ثقافة الكورد الإيزيديين.

ومن أكثر التصاميم تأثيراً في العرض، كان تصميم "بيوەژن" (الأرملة)، الذي خصصته دزيي لتكريم نساء كورديات فقدن أزواجهن في الحروب وقمن بتربية أبنائهن بمفردهن.

وعلّقت دزيي على هذا التصميم قائلة: "أردت أن أقدم لهن تحية من خلال تصميم قوي، لأن التضحيات التي قدمنها لا يمكن أن تقدر بثمن إلا عند الله".

واختتم العرض بتصميم يحمل ألوان العلم الكوردستاني، في لحظة حماسية تفاعل معها الجمهور بشكل لافت، وقالت دزيي: "شعرت أنهم تأثروا كثيراً، خصوصاً عندما رأوا علم كوردستان، لقد شعرت بأن الرسالة وصلت".

وتُعد مشاركة لارا دزيي الرسمية في أسبوع الموضة في ميلانو -الذي أُقيم هذا العام بين 26 و29 أيلول/ سبتمبر الجاري- خطوة نوعية في نقل الهوية الكوردية إلى منصات الموضة العالمية، وتصنّف ميلانو إلى جانب باريس، ولندن، ونيويورك، كإحدى العواصم الأربع الرئيسية لأسبوع الموضة العالمي.

وقد جسدت مجموعة "ميلانو المسحورة" رؤية لارا دزيي في تحويل الموضة إلى لغة ثقافية وتاريخية حية، تسرد من خلالها حكاية شعب، وتُعيد رسم صورة المرأة الكوردية من خلال القوة، والأناقة، والرمز.