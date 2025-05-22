العراق يعول على الصين لرفع إنتاج النفط إلى 7 ملايين برميل يومياً

شفق نيوز/ ذكر موقع "أويل برايس" الامريكي المختص ببيانات النفط والطاقة العالمية، يوم الخميس، ان العراق يعول على شركات النفط الصينية ضمن خطة طموحة لزيادة انتاجه من النفط مستقبلاً بمعدل 7 ملايين برميل يومياً، مؤكدا ان ذلك يأتي نتيجة لاتفاقية تم توقيعها في عام 2019 وأطلق عليها اسم "النفط مقابل إعادة الإعمار والاستثمار".

واوضح الموقع في تقرير له ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "الحكومة العراقية وقعت اتفاقية مع شركة جيو جيد بتروليوم الصينية لتوسيع الإنتاج في حقل الطوبة النفطي وبناء مصفاة ومحطتين لتوليد الكهرباء"، مبينا ان "الصفقة ستشمل أيضًا بناء منشأة للبتروكيماويات ومصنع للأسمدة".

واضاف ان "طاقة المصفاة التي ستبنيها شركة جيو-جيد بتروليوم ستبلغ 200 ألف برميل يوميًا، وستبلغ طاقة إحدى محطتي الطاقة 650 ميجاوات، بينما تبلغ طاقة الأخرى، وهي محطة للطاقة الشمسية، 400 ميجاوات".

ونقل التقرير، تصريحات وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، بأن "هذه المشاريع مع شركة جيو جيد تمثل نقلة كبيرة في تنمية الثروة النفطية العراقية ودعم الاقتصاد الوطني، وستخلق آلاف الوظائف".

واشار التقرير الى ان "شركة جيو جيد بتروليوم تعمل بالفعل في العراق، حيث تتولى مسؤولية حقل خانة، الذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج الموسع في عام 2026، وقد بنت الشركات الصينية ككل حضورًا قويًا في ثاني أكبر شركة نفط عراقية، مدفوعةً باستراتيجية بكين لتوسيع توافر الإمدادات من خلال الاستثمارات المحلية والدولية".

ولفت الى ان "أكثر من ثلث احتياطيات النفط والغاز العراقية المؤكدة، وما يصل إلى 66% من الإنتاج، تدار من قِبَل شركات صينية، وفقًا لما ذكره سيمون واتكينز في وقت سابق من هذا العام"..

ونوه سيمون، وفق التقرير، الى انه "في ظل طموح الحكومة العراقية بزيادة الإنتاج بشكل كبير، ليصل إلى 7 ملايين برميل يوميًا، تُعدّ الشركات الصينية من بين الأقدر على اغتنام هذه الفرصة، حيث ينتج العراق حاليًا حوالي 4 ملايين برميل يوميًا، متجاوزًا حصته الإنتاجية المحددة في أوبك+، مما أثار توترات مع المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للنفط في أوبك".

ووفق التقرير، يأتي دخول الشركات الصينية إلى قطاع النفط والغاز العراقي نتيجة لاتفاقية تم توقيعها في عام 2019 وأطلق عليها اسم "النفط مقابل إعادة الإعمار والاستثمار"، والتي بموجبها يتم منح الشركات الصينية الدخول إلى قطاع البنية التحتية للطاقة في العراق كمستثمرين مقابل إمدادات النفط".

ترجمة: وكالة شفق نيوز