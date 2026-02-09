العراق في صدارة المستوردين للشاي الهندي

شفق نيوز- ترجمة خاصة

ذكرت صحيفة "ذا تيليغراف" الهندية، أن صادرات الشاي الهندية سجلت رقما قياسيا في العام 2025، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في الصادرات الى العراق والصين تحديدا، برغم صدمات حروب التعرفات الجمركية.

وبحسب تقرير الصحيفة الهندية، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن صادرات الشاي ارتفعت بنسبة تقارب 10% مع بروز العراق كأكبر مشتر، وفي ظل تضاعف حجم الصادرات إلى الصين، وهو ما يعكس قوة الطلب العالمي على الرغم من استمرار حالة عدم الاستقرار في التجارة الجيوسياسية.

ووصف التقرير ذلك بانه "انجاز وبارقة أمل نادرة" لقطاع زراعة الشاي الذي عانى من اضطرابات الاسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتابع التقرير أن شحنات الشاي تزايدت بنسبة 9.5% لتصل الى 280.4 مليون كيلوغرام العام الماضي، وذلك مقارنة بـ256.17 مليون كيلوغرام في العام 2024، على الرغم من انخفاض مؤقت في واردات الولايات المتحدة بسبب التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الاميريكي دونالد ترمب.

ولفت التقرير إلى أن العراق برز كوجهة رئيسية للشاي الهندي، الذي يتنافس مع الشاي السريلانكي والكيني في الاسواق الدولية، حيث يشكل الشاي الهندي نحو خمس الصادرات.

واضاف التقرير ان دولة الامارات العربية المتحدة جاءت في المرتبة الثانية بفارق ضئيل، إلا انه من المرجح انها تشهد اعادة تحويل شحنات الشاي من الامارات الى مناطق أخرى، خصوصا ايران.

ونقل التقرير عن نائب رئيس مجلس الشاي الهندي سي. موروجان، تأكيده صحة هذا الرقم القياسي للصادرات، قائلا ان الفضل في ذلك يعود الى "المصدرين الذين تمكنوا من تنويع صادراتهم رغم الظروف الصعبة".

وقال التقرير ان الصادرات الى الصين تضاعفت الى أكثر من الضعف لتصل الى 16.13 مليون كيلوغرام مقارنة بـ 6.24 مليون كيلوغرام في العام 2024.

ولفت الى ان الصين التي تعتبر اكبر منتج للشاي في العالم، وتمثل سوقا رئيسيا للشاي الاخضر، على الرغم من تزايد الطلب على الشاي الاسود المنتج في الهند.

وذكر التقرير بان صادرات الشاي الهندي كانت قد خضعت لرسوم جمركية بنسبة 50% في الولايات المتحدة اعتبارا من 27 أغسطس/اب، ما أدى الى توقف شبه تام لتصديرها، مضيفا انه في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، رفع ترمب الرسوم الجمركية المتبادلة عن نحو 200 سلعة غذائية، من بينها الشاي والقهوة، بينما اعلنت وزارة التجارة السبت الماضي، ان الشاي الهندي اصبح معفى من الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بالتوقعات للعام 2026، قال التقرير انه الى جانب الصين، فان مجلس الشاي الهندي يخطط للتركيز على دول شمال افريقيا، مثل المغرب والجزائر وتونس، حيث يتزايد استهلاك الشاي، لافتا الى ان الشاي الكيني، الارخص من نظيره الهندي، يتمتع بشعبية واسعة هناك، الا ان الهند تأمل في تعزيز حضورها في السوق.

وتابع ان افغانستان ستكون من بين الاسواق المستهدفة هذا العام، حيث يحظى الشاي السريلانكي بشعبية كبيرة، بينما تبقى الصين السوق الرئيسية التي من المتوقع ان تحقق مكاسب كبيرة، فيما تأمل السلطات الوصول الى هدف 300 مليون كيلوغرام خلال العام 2026 في حال ركزت صناعة الشاي على الالتزام بمعايير سلامة الغذاء.